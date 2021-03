27 Marzo 2021

ASSISI Colpisce un ragazzo con la pistola giocattolo e lo ferisce alla testa. E' successo nei giorni scorsi nella periferia tra Santa Maria degli Angeli e Tordandrea. A finire nei guai e' stato un uomo, già noto alle forze dell'ordine, che ha prima dato quattro schiaffi al giovane e poi lo ha colpito con la pistola procurandogli un taglio in fronte.

L'uomo è stato denunciato per lesioni personali, mentre il ragazzo è finito al pronto soccorso dove è stato medicato. La situazione è degenerata progressivamente nel corso del pomeriggio quando un gruppo di ragazzetti radunato sotto un condominio ha iniziato a discutere con una signora che si è affacciata per lamentare l'eccessivo baccano. È volata qualche parolaccia, fino a quando l'uomo è sceso dal palazzo per prendere le difese della signora. Lo ha fatto però troppo energicamente. Quando i carabinieri di Assisi guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli sono intervenuti gli hanno prontamente sottratto l'arma giocattolo che l'uomo impugnava minaccioso e l'hanno sequestrata.

In questi ultimi giorni sono state otto le persone denunciate dai militari oltre che per lesioni personali, anche per minacce, truffa e rissa. Inoltre, sono state elevate ben 14 sanzioni per violazioni del codice della strada. In particolare negli ultimi tre giorni i carabinieri dei vari reparti della compagnia di Assisi hanno intensificato i servizi contro ogni forma di criminalità. Con oltre 60 pattuglie hanno controllato 346 autovetture e 396 persone. Per il contrasto alle violazioni della normativa anti-Covid hanno fermato invece 262 auto e controllato 298 persone e 82 esercizi commerciali. A fronte di questi controlli sono state comminate 19 sanzioni.

Massimiliano Camilletti

