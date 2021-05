26 Maggio 2021

IL CASO

ASSISI «Quale sarebbe l'eventuale data prevista per l'inizio lavori di ripristino delle scale mobili del parcheggio di Porta Nuova e in che data sarebbe prevista la riapertura in totale sicurezza per gli utilizzatori?». È solo uno degli interrogativi contenuti nella lettera che il delegato per il centro storico di Assisi della Confartigianato di Perugia, Andrea Angelucci, ha inviato anche alla prefettura, oltre che per conoscenza alla Procura della Repubblica. Angelucci ritiene che siano state commesse delle irregolarità in passato che ora dovranno emergere. Le scale mobili del parcheggio Porta Nuova sono chiuse dal 15 novembre del 2019. Da allora le attività commerciali presenti nel parcheggio, ad eccezione dell'edicola, hanno chiuso. Il 20 maggio è avvenuta la riconsegna da parte del gestore Saba Italia Spa al Comune di Assisi, con il completo scollegamento dell'impianto delle 2 scale mobili (cavi elettrici, videosorveglianza e tutto quanto connesso fino ad allora alla centrale di controllo). Secondo Angelucci alla scadenza di vita tecnica le scale mobili sono state dichiarate private e non più pubbliche. «Questa però - puntualizza - è una falsa dichiarazione perché un sistema di trasporto non può essere privato se collocato nel suolo pubblico». «Perché - chiede inoltre Angelucci -, pur conoscendola data del fine vita tecnico dell'impianto, non si è provveduto per tempo a sostituire le scale mobili e ad abbattere le barriere architettoniche come obbligatoriamente sarebbe dovuto avvenire per Legge?».

Massimiliano Camilletti