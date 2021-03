22 Marzo 2021

ASSISI Torna prepotentemente d'attualità la questione sicurezza nel territorio comunale. Ad inizio mese l'assalto, fallito, con la ruspa alla gioielleria Bartoccini all'interno del centro commerciale Le Cave di Santa Maria degli Angeli. L'altra notte il tentativo, andato a vuoto, di asportare col carroattrezzi il bancomat della filiale di Petrignano dell'Unicredit. In attesa che vengano aumentate le telecamere di videosorveglianza nel territorio, come promesso dal sindaco Stefania Proietti dopo il tentato colpo a Santa Maria degli Angeli, sono stati installati nuovi pali della luce nella frazione di Petrignano. L'intervento è stato effettuato lungo la suggestiva via dei Pini, dove sono stati installati sedici pali con plafoniere a led da soli 37 W, sanando così un disagio sopportato per anni da tutti i cittadini della frazione e dalle tante attività che risiedono nella zona industriale. La pubblica illuminazione - spiega Proietti -, completamente mancante finora sia nella via alberata frequentata da molte persone, sia nella strada che conduce alla zona industriale, va anche nell'ottica di una maggior sicurezza sia per i pedoni che per le attività. Il piano di riqualificazione e ampliamento della pubblica illuminazione, approvato dalla giunta comunale nel 2019, e in corso di realizzazione ora in quanto nel 2020 il Covid ha fermato molte attività, ha previsto un investimento complessivo di 600 mila euro. L'installazione dei nuovi punti luce in alcune aree critiche sarà molto utile per assicurare maggiore sicurezza nelle ore notturne.

