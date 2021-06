LA MEMORIA

ASSISI Era il 17 giugno del 1944 quando la città usciva finalmente dal terrore nazi-fascista e gli alleati facevano il loro ingresso ad Assisi. Ieri mattina, in occasione del settantasettesimo anniversario della Liberazione di Assisi, rappresentanti dell'amministrazione comunale insieme al generale dell'aeronautica Francesco Tofi, hanno voluto onorare, al cimitero degli inglesi di Rivotorto, la memoria di quasi mille giovani soldati che hanno pagato con la vita il loro coraggio. La cerimonia si è svolta alla presenza dei rappresentanti di associazioni dei caduti, partigiani, mutilati e invalidi e forze armate. Nel pomeriggio è stata conferita la cittadinanza onoraria per la pace ai 17 superstiti dell'Olocausto (rimasti 16 dopo la morte lo scorso dicembre di Nedo Fiano) «che con la propria testimonianza di vita contribuiscono ogni giorno a coltivare la fraternità, per costruire un futuro di collaborazione e difesa dei più deboli, per crescere nel bene reciproco, per dissodare il terreno su cui cresce l'odio, seminandovi pace, per rendere il nostro Paese un luogo migliore».

Oltre agli interventi del vescovo Sorrentino, del presidente dell'Ucei Noemi Di Segni e del presidente della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi, si sono registrate le testimonianze molto toccanti di alcuni sopravvissuti.

