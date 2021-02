LAVORI PUBBLICI

ASSISI Stanziati altri 2 milioni per le strade delle frazioni danneggiate dalla serie di eventi sismici iniziata ad agosto 2016 e dagli eventi metereologici eccezionali del gennaio 2017. I lavori saranno realizzati direttamente dall'Anas e rientrano nel piano di riqualificazione finanziato da Protezione civile e ministero delle Infrastrutture. Avranno come obiettivo il ripristino del manto stradale e la regimentazione delle acque a Porziano, Petrata-Ponte Grande, San Damiano, Colicello, Fosso San Benedetto, nell'intercomunale Assisi/Cannara e nelle provinciali 444 e 249. Per ben 7 strade comunali di montagna (a Lignano, Tre Fossi, Sant'Anna, Della Concia, Costa di Trex, Nottiano e Pieve San Nicolò) è arrivato invece il via libera dalla Conferenza dei servizi che ha approvato i progetti. I lavori, per oltre 4 milioni di euro, inizieranno in primavera e saranno sempre realizzati direttamente dall'Anas. Intanto sono in via di ultimazione gli interventi al Ponte dei Galli. Un'opera di notevole interesse e importanza per la viabilità cittadina. Si tratta infatti della via comunale che collega Porta San Giacomo alla strada verso la chiesa di Santa Croce, quindi dal centro alla pianura della città. Al termine dei lavori di pavimentazione, oltre alla segnaletica, verranno ripristinati gli stalli del parcheggio esistente presso Porta San Giacomo e un apposito camminamento per i numerosi pellegrini che percorrono questa strada sulla quale si intersecano 3 importanti cammini turistici.

Massimiliano Camilletti

