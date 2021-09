Martedì 14 Settembre 2021, 05:00

IL CASO

UMBERTIDE Puntavano a oro e soldi, quando si sono accorti dei sette fucili li hanno abbandonati in aperta campagna. Evidentemente, una merce tanto ingombrante li ha spiazzati ed hanno deciso di non portarla via. Forzata una persiana, i ladri, forse professionisti con una certa conoscenza del territorio e dell'obiettivo, domenica hanno setacciato palmo a palmo una villetta a Faldo, in comune di Montone, profittando dell'uscita pomeridiana dei proprietari. Al piano superiore, nel reparto notte, hanno rovistato dappertutto e caricato l'armadio blindato (nella foto) nel corridoio. Frugando e mettendo sottosopra tutti i cassetti delle camere sono riusciti a racimolare un bottino consistente. Una fede nuziale, orecchini, altri preziosi.

Una collana e cinque orologi di cui uno particolarmente caro al padrone di casa, ex operaio metalmeccanico, che l'aveva ricevuto in regalo dai colleghi il giorno della pensione. «Il valore? Almeno 15mila euro», stima la moglie. Probabilmente sicura di avere tempo a disposizione, la banda ha cercato anche altrove, spalancando porte, ma disinteressandosi ai prosciutti in cantina. Solo poco prima di mezzanotte, al loro rientro, i coniugi hanno preso conoscenza della visita. A quell'ora i malviventi si erano sbarazzati delle armi dopo aver individuato un posto tranquillo, lontano da occhi indiscreti, in faccia ai serbatoi dell'acquedotto comunale. Il cimitero di Umbertide è a un tiro di voce, ma l'ex campetto da calcio delle Fontanelle, oggi usato per allevare api ed altri animali, è lungo una stradicciola dove non si passa fortuitamente. Di qui il sospetto che i furfanti avessero una qualche familiarità con la zona, lontana un paio di chilometri da Faldo. «Intorno alle 20 sono venuto a governare le tartarughe, ho visto a terra i fucili e gli attrezzi agricoli, ho avvertito i carabinieri», racconta un uomo.

Plausibilmente, i delinquenti pensavano che quel mobile in ferro, verniciato di nero, contenesse denaro o altri oggetti d'oro. Hanno trovato una carabina, un automatico, due sovrapposti, una doppietta, due calibro 24 e qualche cartuccia. Tutto regolarmente detenuto dal proprietario, appassionato cacciatore.

Nello stesso week end ignoti sarebbero entrati in azione anche nella zona di nuova del centro abitato di Umbertide, in piazza Michelangelo. Lamentati un paio di intrusioni in appartamenti del cosiddetto Grattacielo. Sfondati i portoni d'ingresso, uno addirittura blindato, avrebbero arraffato refurtiva per un importo nel complesso di rilievo.

Walter Rondoni