2 Aprile 2021

LA CATTURA

Ha rapinato una farmacia mercoledì sera e nella notte è stato rintracciato e fermato dai carabinieri. I militari della sezione operativa del Nor della Compagnia di Perugia hanno così risposto subito alla microcriminalità, facendo finire in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria un 23enne perugino rintracciato grazie ai testimoni e alla immagini delle telecamere. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era infatti entrato in una farmacia di Ponte d'Oddi con un giaccone, un berretto di lana e armato di taglierino. Approfittando dell'assenza di clienti all'orario di chiusura, dopo aver raggiunto il bancone, ha minacciato la farmacista costringendola a consegnargli l'incasso contenuto nei registratori di cassa, per un totale di 400 euro circa, per poi dileguarsi a piedi per le vie vicine, facendo perdere le proprie tracce. L'intervento immediato dei militari del Nucleo operativo e radiomobile ha consentito, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza e raccolto le testimonianze fornite dal personale di servizio nella farmacia e da alcuni cittadini presenti nelle vicinanze, di individuare subito il rapinatore e di indirizzare, grazie alla profonda conoscenza del territorio, le attività per rintracciarlo. Le ricerche sono iniziate, cercandolo quindi nei luoghi abitualmente frequentati dal 23enne, finché è stato trovato a casa di alcuni amici, ignari di tutto. Quando i militari sono entrati, il giovane ha opposto resistenza prima di essere bloccato dopo una breve colluttazione, per cui è stato curato in ospedale e dimesso senza prognosi: addosso aveva 150 euro oltre ai vestiti usati per la rapina.

A MARSCIANO

I carabinieri della Compagnia di Todi, inoltre, nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno denunciato due giovani ritenuti responsabili dell'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. I militari del Radiomobile infatti sono intervenuti in un negozio di Marsciano dove due ragazzi, domiciliati a Roma, sono stati trovati in possesso di calzature dalle quali era stata rimossa la placca antitaccheggio. La refurtiva è stata consegnata al responsabile della struttura commerciale, mentre i due sono stati denunciati in stato di libertà e sono stati anche sanzionati per il mancato rispetto delle misure di prevenzione per il contenimento epidemiologico: per entrambi è stato richiesto il foglio di via per il divieto di ritorno nel territorio del comune di Marsciano.

E. Prio.