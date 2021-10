Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

DAL TRIBUNALE

Difetto di notifica. Sufficiente, codice di procedura penale alla mano, per aprire e rinviare immediatamente un processo. Proprio quanto accaduto ieri, con 18 tifosi del Perugia saliti sul banco degli imputati per fatti accaduti quattro anni fa. Che quasi diventeranno cinque quando riprenderà il processo, visto che è stato aggiornato al 13 giugno prossimo.

Violenza privata, danneggiamenti e violazione del divieto assistere alle manifestazioni sportive: queste i reati di cui, a vario titolo, devono rispondere i supporter per l'ormai noto assalto al pullman della squadra al ritorno da una sconfitta. Ventuno ottobre 2017: un sabato triste per il Perugia, una giornata in cui si rompe qualcosa nel rapporto tra il club e i tifosi. Campionato di serie B: il Grifo allenato da Giunti, dopo una partenza folgorante in cui brilla particolarmente la stella dell'attaccante nordcoreano Han, ha appena rimediato la quarta sconfitta consecutiva a La Spezia. Quattro ko consecutivi cominciano a essere tanti, ma c'è di più: c'è un ambiente in fibrillazione per voci che continuano a inseguirsi, soprattutto sui social, di uno spogliatoio spaccato e dunque di giocatori che probabilmente non stanno dando il massimo per la maglia. Per questo, al fischio finale esplode la rabbia. Un vero e proprio tam tam, anche ovviamente a livello di social, che finisce per portare circa 300 tifosi sul piazzale antistante l'ingresso del Curi per aspettare la squadra di rientro dalla Liguria e dar vita a una contestazione volta a far capire a grifoni e staff tecnico che è ora di cambiare registro. Una contestazione che chiaramente non può che annunciarsi particolarmente energica, ma qualcosa sfugge di mano. Scene che vengono seguite e filmate dalle forze dell'ordine presenti, e si trasformano in indagine coordinata dal sostituto procuratore Mario Formisano e affidata alla digos. Come detto, per 18 di quei 300 tifosi presenti, arriva la richiesta di rinvio a giudizio.

E mentre a quattro di loro viene contestato il reato di danneggiamenti, gli altri quattordici sono accusati di aver violato il Daspo. Proprio questa violazione è stata ed è tuttora abbondantemente contestata dai loro legali (gli avvocati Michele Nannarone, Stefano Tentori Montalto, Silvia Serangeli, Andrea Pierozzi, Vincenzo Bochicchio, Saschia Soli, Marco Brambatti e Gianluca Calvieri) dal momento che il Daspo si estende a due ore prima e due ore dopo della partita. Contestata anche l'ipotesi di violenza privata, dal momento per i legali si sarebbero prodigati per far entrare il bus negli spogliatoi.

Mi. Mi.