IL CASO

Squadra anti furto. O anti scippo. O tutte e due. La trama sembra quantomai rimandare ad alcuni dei polizieschi all'italiana degli anni Ottanta. Perché c'è una batteria di ladri in azione, ci sono cittadini in difficoltà che chiamano la polizia, c'è l'intervento della squadra volante e c'è un inseguimento finale a tutto gas per le strade cittadine.

Ma in questo caso non c'è finzione cinematografica, tutto avviene ai giorni nostri e la scena finale è girata per le strade di Ponte San Giovanni. Dove in parecchi, nella giornata di martedì, si sono chiesti cosa stesse succedendo. Quell'auto a tutto gas e quelle pattuglie della polizia dietro.

Eccolo. cosa è successo: i poliziotti sono riusciti a bloccare la fuga a una banda di quattro sudamericani, particolarmente esperti negli assalti alle borse delle persone intente a far spesa nei supermercati cittadinni. Furti di una certa destrezza che i quattro (due peruviani e due cubani) mettono in atto non solo a Perugia ma in tante altre parti d'Italia, al punto da riempire l'auto di borse da donna e borselli da uomo, ombrelli e occhiali tutto rigorosamente griffato oltre a denaro, per un totale di oltre 500 euro. Ma stavolta le vittime sono state più veloci.

GLI ASSALTI

Il target delle loro vittime: donne intente a fare la spesa all'interno di supermercati, centri commerciali o presenti nelle zone affollate di vari quartieri e città d'Italia, nelle ore di punta.

Questo stanno facendo i quattro in un supermercato di Ponte Felcino, quando però qualcosa va loro storto: qualcuno, e in particolare una delle ignare vittime, si accorge che stanno frugando nella sua borsa e inizia a chiedere aiuto a gran voce. Immediato l'intervento della sicurezza privata del supermercato, con i quattro che a quel punto cercano di darsela a gambe il più velocemente possibile anche perché sul posto stanno arrivando a gran velocità gli agenti della squadra volante. I poliziotti, diretti da Monica Corneli, piombano addosso ai quattro in fuga su un'auto e, anche grazie alle descrizioni loro fornite, riescono velocemente a localizzarli e a mettersi alle loro costole. L'inseguimento da poliziesco si sposta da Ponte Felcino a Ponte San Giovanni, con i quattro che vengono arrestati.

Dai controlli, è emerso anche che l'auto è risultata radiata dalla circolazione dopo una indagine a carico del proprietario risultato intestatario, in qualità di prestanome, di oltre 200 auto incardinate in un giro di truffe.

