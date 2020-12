ASPETTANDO IL 2021

CITTÀ DI CASTELLO Capodanno in musica, a distanza. Dalle 23 su Errevuti 91.900 in Fm, in internet rvt.it, sul canale 632 e su Tevere Tv canali 16 e 174 andrà in onda Capodanno in musica diretto da Fabio Battistelli con la partecipazione di oltre cento artisti locali. Guest star E Frankie-Hi-Nrg, suoneranno tutti i generi musicali, dal liscio ai brani latino americani, Orchestra L'Alternativa, Orchestra Caffè Concerto, Orchestra Simone e Ivano Pescari, Paguro Bernardo, Alessandro Cecconi e Giancarlo Galvani, Benedetta Tirri, Paolo Maccarelli, Franco Verini, Laura Polverini, Galliano Cerrini, Michele Braganti, Orchestra Andrea Bianchini. Ed ancora. Insolity Band con Elisa Boncompagni, Stefano Sinchi,Leonardo Gabrielli, Manuela Cambiotti, inoltre Fabrizio Baldacci, Lido Selvi, Orchestra Aria Nuova, Orchestra Matteo Tassi, Maria Elisa Bernardini, Duilio Cagnoni, Marco Santioni e Francesco Fancelli, L'Orchestra Italiana, Nicola Calisti. Intanto, ieri, è stato il giorno della memoria e dei ringraziamenti. Un mazzo di rose bianche, 26 come le vittime della pandemia, il suono della tromba, la preghiera. Iniziativa, commovente e partecipata, al Cimitero Monumentale, presenti il vescovo, monsignor Domenico Cancian, don Paolo Bruschi e don Alberto Gildoni, l'assessore Vincenzo Tofanelli, il presidente del Rotary Club, Alessandro Leveque, promotore dell'evento. Da brividi le note del silenzio fuori ordinanza che hanno squarciato il silenzio di una mattinata carica di commozione e di significati. «Abbiamo ritenuto opportuno, giusto, meritevole riportare alla memoria tutti i cittadini della nostra collettività che ci hanno lasciato per colpa del virus in questo anno estremamente esigente, abbiamo offerto un fiore per ogni anima ed un pensiero di vicinanza per tutte le famiglie ferite dall'assenza, nell'obiettivo unico di fraterna conciliazione», spiega Leveque. «Non possiamo chiudere quest'anno senza fare un ricordo di quelli che hanno pagato il prezzo più alto, ai cari defunti che abbiamo conosciuto ed amato, alle loro famiglie ferite che ancora piangono va la nostra vicinanza affettuosa e la fervida preghiera», aggiunge il vescovo.

In piazza Matteotti, invece, dal sindaco Luciano Bacchetta gratitudine e riconoscenza agli edicolanti di Città di Castello per il lavoro svolto da marzo, garantendo sempre un servizio di grande impatto sociale. Roberto Alfonsi, Luca Alunni, Simone Domenichini, Sabina Fiorucci, Giacomo Paladino, Roberto Montani hanno ricevuto copia della Costituzione contrassegnata all'articolo 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure... . Nei prossimi giorni una copia verrà recapitata a tutti i titolari di edicole.

Walter Rondoni

