26 Marzo 2021

ASI

Nuovo direttivo per il Comitato Asi Perugia (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), che ha sede a Ferro di Cavallo. Formano il direttivo Andrea Alunni (presidente), Angelo Piccotti (vice presidente), Simona Alunni (segretario), Jean Luc Cicchi e Simone Ragni (consiglieri). «Salute, aggregazione e integrazione sociale. Sono questi i tre fondamentali principi che da quasi 30 anni guidano ed ispirano l'azione di Asi. Anche in questo difficile periodo storico, in cui sono precluse tutte le forme di aggregazione, i membri di Asi intendono continuare a portare avanti i propri progetti, consci della fondamentale valenza educativa dello sport, a tutte le età ed in tutti gli ambiti, dal campo della promozione sociale, del turismo e dell'ambiente, fino al mondo della disabilità e della scuola».

Da domenica fino a venerdì 2 aprile il minimetrò rimarrà fermo per attività di manutenzione programmata. Sarà attivato il servizio sostitutivo autobus gratuito linea MM2 che effettuerà lo stesso percorso del minimetrò. Orari: domenica 920.45 (ultima corsa); da lunedì 29 a venerdì 2 aprile 721.05 (ultima corsa). Frequenza media di passaggio ogni 15 minuti. In prossimità di ciascuna stazione del minimetrò verranno installate apposite comunicazioni con le indicazioni del servizio sostitutivo autobus gratuito linea MM2. Le scale mobili e l'ascensore inclinato alla stazione di Pincetto, continueranno il loro regolare esercizio (domenica 721; da lunedì a venerdì 2 aprile 721.20).