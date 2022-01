Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

AMBIENTE

Spunta una possibile soluzione al problema delle strade a pezzi per la crescita delle radici dei pini presenti a fianco del tratto viario. Un caso su tutti è quello di strada Fosso dell'Infernaccio, in alcuni punti letteralmente un saliscendi. L'idea è di avviare un programma di rinnovamento delle alberature «di cui siano accertate la morte, la malattia o una condizione di pericolosità delle alberature» ma anche di quelle «ritenute non più compatibili con il contesto urbano attuale, nei tratti stradali cittadini maggiormente interessati dal fenomeno» provvedendo «ad una graduale sostituzione con specie arboree più adeguate». Come ,ad esempio, il leccio. La proposta è stata accolta con parere quasi unanime ieri in consiglio comunale. A metterla sul tavolo il consigliere Paolo Befani (FdI) che ha evidenziato come sempre più spesso in città si registra la risalita sul manto stradale di radici di piante limitrofe alla carreggiata, con conseguenti pericoli per pedoni e automobilisti. «Ciò a causa della tipologia di piante presenti, rivelatesi nel tempo poco adatte all'ambiente cittadino». «Per risolvere il problema appare opportuno un rinnovamento delle alberature esistenti, sostituendole con altre coerenti con il contesto urbano». Contraria Maria Cristina Morbello, secondo cui «il taglio indiscriminato degli alberi, anche dei pini, va fermato. La convivenza tra pini e manutenzioni stradali è possibile».