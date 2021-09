Sabato 25 Settembre 2021, 05:02

Un fine settimana pieno di iniziative. Dall'arte alla natura, dallo sport alla socialità. Ieri ha preso il via al Quasar la settima edizione di Boom! Tags&Comics - Sound, Games and Visual Art Festival, evento culturale itinerante gratuito prodotto dal centro commerciale Quasar Village e organizzato da Archi's Comunicazione. Urban street games, live drawing sonorizzati dal vivo, a cura del collettivo Becoming X - Art+Sound Collective, e murales a tema Dante e Divina Commedia con l'utilizzo delle vernici verdi AirLite realizzati dai writer Awzo 178, Pablo e Sony. Sono solo alcune delle tante attività creative e performative in programma fino a domani. «Dopo i campi di padel, il distributore di acqua naturalizzata, l'asilo nido green edil bike service spiega Tiziana Zetti, direttrice Quasar Village di Corciano , continuiamo ad ospitare progetti innovativi, in linea con la natura e l'offerta del nostro centro commerciale. Ci stiamo orientando da tempo verso pratiche concrete di sensibilità e sostenibilità ambientale in funzione del benessere e della salute dei nostri visitatori».

Oggi è il giorno della nuova edizione di Il Quartiere fa Sport, evento nell'ambito dell'intervento Regeneration Center (co-gestito dal Comune, ufficio Informagiovani e dal Consorzio Auriga) in collaborazione con il Csi. Dalle 15 si animeranno il parco della Pescaia, l'area verde di via Diaz e piazza del Bacio che diventeranno dei veri impianti sportivi dove misurarsi in diverse discipline. A partire proprio dalla Pescaia dove il parco sarà animato attraverso l'Orienteering, con i partecipanti stimolati nel trovare la strada giusta facendo uso di bussola e cartine. A piazza del Bacio invece i protagonisti saranno le bici, con prove ad ostacoli e percorsi alternativi e il calcio ballila umano. Nell'area verde di via Armando Diaz spazio al basket con un torneo 3x3 (prenotazione obbligatoria al 348120882) e al Bubble Football. A celebrare le gesta degli sportivi ci sarà la web radio Nuvole e Passeggeri, che trasmetterà in diretta.

In via Borago ha preso il via la seconda edizione di Via Birago and Friends. Il format è nato su iniziativa di un gruppo di residenti in collaborazione con i commercianti della zona, e già dalla passata edizione ha raccolto adesioni e generato entusiasmo in un quartiere dove c'è coglia di rigenerazione. La tre giorni, in sinergia con il Comune, ha preso il via ieri:incontro con il campione del mondo Giancarlo Antognoni. Oggi scuola protagonista. Alle 15,30 inaugurazione dell'area giochi della Primaria Giovanni Cena , poi eventi fino a sera. Domani apertura del programma con una pedalata di quartiere con Fiab. Alle 13, pranzo popolare di quartiere.

