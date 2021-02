ARTE

DERUTA Lo Sposalizio della Vergine che il famoso ceramista ucraino David Zipirovic realizzò nei soli quattro anni (1923-1927) di permanenza a Deruta, tornerà al suo primitivo splendore. L'opera che impreziosisce la sala giunta del palazzo comunale, riproduce in 108 piastrelle, per cm.260x200, quella che il grande Raffaello realizzò nel 1504, e che è custodita alla Pinacoteca di Brera. Tra pochi giorni, infatti, sarà sottoposta al restauro affidato a Bruno Bruni della Coobec di Spoleto, grazie ad un finanziamento di 20mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. «Il restauro dello Sposalizio della Vergine di Zipirovic afferma il sindaco Michele Toniaccini - ci consente di restituire alla città e all'Umbria un capolavoro dell'arte del 1900, che rappresenta anche un pezzo della nostra storia e cultura». E Toniaccini spiega: «Il finanziamento ci consentirà di provvedere alla tutela e alla conservazione del pannello ceramico e, di conseguenza, di renderlo fruibile ai visitatori all'interno del Museo Regionale della Ceramica di Deruta. Anche questa azione fa parte di quel progetto volto ad accrescere la visibilità e il potenziale turistico di Deruta, favorendo il senso di appartenenza alla comunità locale e restituendo alla stessa una delle opere più rappresentative dell'artista». «L'apporto di Zipirovic, ucraino nativo di Cherson ricorda Giulio Busti, conservatore del Museo Regionale della Ceramica - si inserisce nella temperie storicista che aveva caratterizzato la ripresa della produzione derutese dagli ultimi decenni dell'Ottocento e che si rifaceva alla iconografia della grande pittura italiana del Rinascimento adattata alla ceramica con soluzioni tecniche e pittoriche originali». Negli anni di permanenza in città David Zipirovic riuscì a trasmettere un imprinting fondamentale all'arte ceramica derutese grazie alla sua straordinaria personalità e con l'assunzione di nuove forme, vasi, piatti, pannelli di grande dimensioni mai viste prima di allora nella produzione derutese, nuovi procedimenti e tecniche pittoriche che ampliarono la gamma dei colori della pittura ceramica caratterizzando il cosiddetto stile Zipirovic, uno stile che, nel corso del Novecento, conobbe notevole fortuna. Alla soddisfazione e gratitudine del sindaco ha risposto la presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo: «La Fondazione è stata sempre vicina ai territori di sua competenza soprattutto per ciò che riguarda la conservazione e la valorizzazione delle opere d'arte. Un'attenzione particolare è stata poi rivolta ai centri di produzione ceramica che godono di una storia prestigiosa come Deruta. La nostra attenzione su di essa è poi testimoniata dalla collezione di maioliche artistiche di proprietà della Fondazione in Palazzo Baldeschi a Perugia. Lì numerosi, e di squisita fattura, sono i pezzi che raccontano il glorioso passato derutese, soprattutto quattro-cinquecentesco».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA