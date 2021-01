L'INIZIATIVA

Mancano ancora pochi giorni alla chiusura delle votazioni per la quinta edizione del concorso Progetto Art Bonus dell'Anno www.concorsoartbonus.it). Fino al 6 gennaio c'è ancora tempo per mettere il proprio like su uno o più di questi progetti ed esprimere vicinanza alle istituzioni culturali in un momento così difficile a causa dell'emergenza pandemia. Tra i 209 progetti selezionati, c'è anche quello della Galleria nazionale dell'Umbria nei progetti in gara per l'Art Bonus candidati per l'anno 2020 con Il divin pittore e la scuola. «Abbiamo restaurato queste opere spiegano - perché qualcuno si è preso a cuore la nostra idea: gli imprenditori mecenati di Confindustria Umbria, sezione di Perugia, che tramite Art Bonus, hanno sposato la nostra causa e loro stessi, quindi, si sono assunti la responsabilità di curatori». Ma in gara c'è anche il Comune con la fonte di San Francesco a Ponte San Giovanni che deve il suo nome al fatto che il santo, nel 1202, qui si fermò per dissetarsi e lavarsi le ferite prima di essere deportato in catene al carcere di Perugia dopo la battaglia di Collestrada. Ad invitare al voto anche il cantante perugino Blind. Il voto su un progetto può diventare un altro modo per esprimere il senso di appartenenza ad un territorio e il riconoscimento dell'impegno di chi in quel territorio lavora per salvaguardare la cultura come patrimonio della collettività.

Cristiana Mapelli

