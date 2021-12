Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

SICUREZZA

CITTÀ DI CASTELLO Videosorveglianza estesa alla periferia e alle frazioni. Approvato progetto da 100mila euro per 24 nuove telecamere. «Maggiore sicurezza per le persone, minori reati contro il patrimonio pubblico e privato», sintetizzano gli assessori Riccardo Carletti e Rodolfo Braccalenti. Gli occhi elettronici verranno montati nell'area attrezzata di San Pio X, nell'area verde dell'ex fornace di Riosecco, nella zona di piazza Garinei a Trestina, nel Parco dei Cervi a Cerbara. In attesa del finanziamento del progetto, l'amministrazione comunale interverrà per rispondere alle richieste dei cittadini. In coordinamento con le forze dell'ordine, le fototrappole verranno utilizzate dalla Polizia Municipale in alcuni luoghi sensibili, dove di recente si sono registrati furti ed episodi di microcriminalità. «Aumentare la percezione di sicurezza della gente è un obiettivo prioritario della nuova Giunta che tiene fede all'impegno preso in campagna elettorale di estendere la rete della videosorveglianza del territorio comunale in aggiunta alle 57 telecamere in centro storico», puntualizzano Carletti e Braccalenti.

W. Rond.

