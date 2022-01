Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

VERSO LA NUOVA CITTÀ

Ambiente, mobilità, socialità, decoro e sport. Puntando su tanti fronti, per il rilancio di una vasta area di territorio, arrivano altre importanti risorse. L'ultima fetta ammonta a 10 milioni di euro, utili a finanziare 5 progetti che porteranno ad una corposa riqualificazione dei quartieri lungo il Tevere.

I fondi arrivano in città grazie alle proposte presentare al ministero dell'Interno nell'ambito del piano di ripresa Next Generation Eu.

Proposte concentrate su un'area vasta dove il Comune «ritiene necessario migliorare le condizioni sociali e ambientali, potenziando la qualità della vita e cercando di rilanciare un turismo locale in maniera sostenibile». A dirlo, esprimendo grande soddisfazione e ricordando che in quell'area sono avviati altri progetti legati alla mobilità dolce, è il sindaco Andrea Romizi.

AREA VASTA

Ponte Felcino, Villa Pitignano, Ponte Pattoli, Ponte San Giovanni. E ancora Ponte Valleceppi, Collestrada, Pretola e San Martino in Campo. È ampia la mappa dei quartieri che, con diversi tipi di progettualità, sarà interessata dal piano di rilancio messo a punto dal Comune. In testa ai progetti, per impegno economico, c'è quello che prevede il recupero e la riqualificazione del complesso del Molino della Catasta di Ponte Felcino e del percorso che collega con Villa Pitignano. Un intervento da 4 milioni e 180mila euro. Cosa prevede? Riguardo il complesso a fianco del bosco didattico, un consolidamento e restauro conservativo di alcune parti e di ricostruzione di altre. Tutto nel rispetto di quella che può identificarsi come archeologia industriale legata ad una preesistenza pluricentenaria di carattere storico-artistico, specifica il Comune. Il progetto consentirà la realizzazione di un centro didattico naturalistico per una giusta valorizzazione del paesaggio fluviale e della fauna che lo abita. In lista pure la rigenerazione del percorso pedonale parallelo al canale, dall'attuale centrale idroelettrica di Villa Pitignano fino al bosco didattico. Un tratto di grande valore naturalistico, di lunghezza superiore al chilometro, che sarà curato rispettando le sue straordinarie caratteristiche.

IL PUNTO

«Dopo gli interventi su Fontivegge con le risorse di Agenda Urbana e del Bando Periferie, la riqualificazione del parco Vittime delle Foibe a Madonna Alta, l'area ex Palazzetti a Ponte San Giovanni che verrà trasformata con il bando del Pinqua, i progetti di Rigenerazione Urbana permetteranno quella ricucitura tra territori, tra città compatta e periferia che renderanno Perugia una città in cui il recupero delle situazioni ambientali degradate e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ambientali, sono in assoluto una vera priorità». L'ha sottolineato il sindaco Romizi nell'annunciare lo sblocco delle risorse a disposizione della città, un tesoretto importante per avviare interventi per il riuso e rifunzionalizzazione di aree e strutture edilizie esistenti pubbliche e per finalità di interesse pubblico, migliorando la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Per questo nella lista dei cinque progetti ci sono anche interventi per mettere mano agli arredi nei parchi, a strutture sportive e sono previste nuove alberature.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA