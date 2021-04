1 Aprile 2021

I NOSTRI SOLDI

CITTÀ DI CASTELLO Approvato a maggioranza il regolamento Tari: 200mila euro di ristori per diverse centinaia di attività chiuse da Covid in base ai codici Ateco individuati dai vari Dpcm. Contrari Gruppo Misto, Castello Cambia, Tiferno Insieme; astenuti Civici Città di Castello, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega. «Anno scorso abbiamo agito su Tassa rifiuti e copertura di maggiori costi introdotti da Arera, quest'anno disponiamo del doppio delle risorse e se un'attività lavora meno di 240 giorni ha diritto ad uno sgravio del 25%», avverte l'assessore Vincenzo Tofanelli. «Per bar e ristoranti confermiamo esenzione totale della Cosap ed aumento libero di occupazione degli spazi». Durissimo Marcello Rigucci, Gruppo Misto: «Lo Stato ha mandato un 1,1 milioni, dov'è stato speso? Abbiamo dato 70mila euro alla Fiera delle Utopie concrete, 200mila euro ai Cva di Trestina, Titta, Lugnano, 120mila euro a Casella e Madonna del Latte, a Lerchi 60mila euro per il campo più altrettanti per il verde». Vincenzo Bucci, Castello Cambia: «Lo sforzo c'è stato, ma ancora insufficiente». Vittorio Vincenti, Tiferno Insieme: «Si poteva fare di più senza guardare all'interesse elettorale». In ordine sparso il centrodestra. Giorgio Baglioni, Lega: «Calcolare lo sgravio in dodicesimi per azzerare la quota nei mesi di chiusura». Cesare Sassolini, FI: «Si interviene male con una percentuale fissa senza distinguere. Bisognava fare un anno bianco ed esentare tutti, Sogepu ha una ricchezza di cassa impiegata per interventi senza un indirizzo generale». Andrea Lignani Marchesani, FdI: «I cittadini pagheranno di più: il commerciante potrebbe finanziare il suo sgravio con il maggior costo Tari come utenza domestica». Dalla maggioranza Mirko Pescari, Pd, propone che «l'agevolazione dei 240 giorni non lavorati sia prorogata anche se il termine era gennaio», per Vittorio Morani, Psi, «la vera sfida è rifiuto zero», per Gaetano Zucchini, Democratici Città di Castello, «sarebbe opportuna un'esenzione totale che però non è fattibile».

Walter Rondoni