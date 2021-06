Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

LA STORIA

È finito in carcere un albanese, arrestato per reati di lesioni, violenza, resistenza, minacce gravi a pubblico ufficiale. Tutto è cominciato con una segnalazione arrivata alla polizia riguardo una violenta lite tra un uomo e una donna in una abitazione in periferia.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno potuto parlare con una donna in lacrime, con ematomi al volto e lividi alle braccia. Ucraina di 31 anni, ha spiegato agli agenti che il compagno non accettava l'idea di una separazione tra i due. L'uomo è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, aggredendo anche gli stessi poliziotti con pugni, calci e testate.

Con l'intervento di un'ulteriore volante è stato arrestato, ma ha continuato a creare problemi anche all'interno dell'auto di servizio tanto da costringere gli agenti a richiedere un intervento del 118. In questura, dove ha continuato a minacciare gli agenti, è emerso che aveva a proprio carico numerosi precedenti risultava in regime di misura cautelare degli arresti domiciliari. L'autorità giudiziaria ha disposto l'arresto. Durante il rito direttissimo, è stato convalidato con l'applicazione della misura cautelare in carcere.

