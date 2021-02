LA REPLICA

In relazione all'articolo pubblicato su Il Messaggero relativamente alle dichiarazioni del segretario di Perugia del Partito Democratico Paolo Polinori, è giusto chiarire in particolare, che il decreto legislativo 13 agosto 2010, n° 155, Attuazione della direttiva CE 2008/50 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa tra i diversi limiti e parametri volti a misurare l'inquinamento atmosferico, pone particolare attenzione a quello relativo al numero dei superamenti di PM10.

A questo proposito, a Perugia vi sono tre stazioni collocate in aree urbane con l'obiettivo di valutare gli impatti sulla qualità dell'aria prodotti dalle varie sorgenti urbane, quali il riscaldamento ed il traffico veicolare. I dati Arpa del 2020 hanno registrato, per tutte le centraline di Perugia, un numero di superamenti al di sotto di quelli consentiti per legge pari a un massimo di 35 all'anno. Infatti, le rilevazioni hanno registrato 17 superamenti nella zona Cortonese, 26 a Ponte San Giovanni e 20 a Fontivegge.

Da tali dati risulta, quindi, che la qualità dell'aria a Perugia è buona, come d'altronde confermano i rapporti di Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia.

Questo non vuol dire che non si debba tenere alta l'attenzione e porre in atto comportamenti virtuosi. Centrale è certamente l'adozione di misure volte a contrastare l'inquinamento provocato dal traffico veicolare. Infatti, proprio con questo obiettivo, il Piano urbano della mobilità sostenibile nonché il Bando Periferie e Agenda Urbana prevedono una serie di interventi, molti dei quali sono già in atto, volti a incrementare, nella nostra città, una mobilità più attenta all'ambiente e innovativa, come per esempio il Brt, l'utilizzo di mezzi elettrici, la realizzazione di zone 30 e piste ciclopedonali, una viabilità sostenibile e innovativa soprattutto in quelle zone della città a maggior impatto. Tutti progetti, peraltro, su cui l'Amministrazione comunale -ha concluso l'assessore- sta lavorando con determinazione, anche insieme a Regione e Università, nella consapevolezza di quanto ciò sia necessario per la qualità della vita dei nostri cittadini.

Otello Numerini, assessore All'Ambiente Comune di Perugia

