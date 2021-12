Domenica 5 Dicembre 2021, 05:02

ARIA DI FESTA

L'atmosfera magica del Natale da ieri avvolge l'acropoli cittadina, che si gusta luci e shopping. Si sono accese nel pomeriggio le luminarie e lo speciale videomapping su palazzo dei Priori, quest'anno più particolare rispetto alla prima edizione del 2020.

Sviluppato sul tema Natura d'inverno e cieli stellati che raccontano il Natale nella pittura di Gerardo Dottori, accoglie perugini e turisti che da ieri affollano numerosi, nonostante il freddo pungente, corso Vannucci (e dintorni) e la Rocca Paolina (quest'anno al Cerp, dove si entra con green pass) animati dalla presenza del grande mercatino natalizio. Nel pomeriggio di ieri9 il taglio del nastro alla presenza del sindaco Andrea Romizi, dell'assessore al Commercio Clara Pastorelli, di Francesco Gatti presidente del Post (che sarà in prima linea anche quest'anno nell'ambito degli aventi natalizi, con grande attenzione ai più piccoli e famiglie), e Francesca Duranti.

GLI ALBERI

Per l'albero, anzi gli alberi, bisogna attendere qualche giorno in più. Mercoledì accensione per quello posizionato come da tradizione in piazza IV Novembre (18 Metri con sfere illuminate e, alla base, strutture che richiamano pacchi regalo). Prevista alle ore 17, l'accensione seguirò l'esibizione del coro Montessori (ore 16.30) e della Filarmonica di Pila (ore 16.45). Poi toccherà all'albero più particolare e decisamente più grande. Alle 17,30 a Porta Sole sarà acceso l'Ast, l'Albero sui tetti, ideato da Comune e Atmo e proiettato sui tetti di corso Garibaldi con una estensione record con i capolavori di Dottori.

IGLOO A TEMA

Quest'anno tornano anche gli igloo trasparenti e riscaldati. Ma con una funzione rivisitata. In piazza della Repubblica l'igloo accoglierà presentazioni e degustazioni di produzioni enogastronomiche e di prodotti della terra, ma sarà usato anche per ascoltare musica e promuovere le piccole case discografiche dell'Umbria. Quello del Corso sarà riservato alla presentazione e promozione dei prodotti del territorio, in piazza Matteotti al gioco per bambini e adulti e in piazza Italia al tema delle energie rinnovabili.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA