Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:01

ARIA DI FESTA

«Chiudete gli ombrelli». Una parola. Con la pioggia battente di ieri pomeriggio, il grido-invito è arrivato a Porta Sole qualche minuto dopo le 17,30. Per gustarsi l'albero di luce sui tetti, quello che dispensa emozioni con le pitture di Gerardo Dottori. I tifosi della novità erano in attesa da una mezz'ora. Cappello, ombrello, giacche a vento e vin brulè d'ordinanza. Tutto con lo sguardo fisso sui tetti di corso Garibaldi per la novità dell'anno. È andata bene e la prima alla fine è stata sì infastidita dalla pioggia, ma non rovinata. Insomma, la curiosità, per chi ha avuto il coraggio di sfidare l'acquivento, ha battuto il maltempo.

Sulla tolda di comando Eugenio Guarducci e l'assessore Gabriele Giottoli, avvistati anche Luca Merli e Clara Pastorelli, il presidente del Consorzio Perugia in centro Sergio Mercuri e il presidente di Umbra Acque, Filippo Calabrese che hanno posato sotto all'albero di piazza IV Novembre per un'altra prima del Natale in centro. Immortalata anche quella dai telefonini di chi ha avuto il coraggio di concedersi lo struscio natalizio nonostante i tempo da lupi.

Tempo da lupi che ha prima fatto annullare l'esibizione del coro della scuola Montessori e della banda di Pila e poi ha creato disagi tra piazza IV Novembre e piazza Danti. Si è staccato uno dei teloni che copre (riproducendola) la facciata del Duomo in ristrutturazione. Sono arrivati i vigili del fuoco con tanto di autoscala per riparare il danno e mettere in sicurezza la struttura. Durante l'intervento la polizia municipale ha chiuso via Calderini.

Intanto c'era chi continuava a salire verso Porta Sole per ammirare l'idea dell'albero di luce. Una sfida che la città gioca con i soldi di Comune, Regione e gruppo Guarducci che ha ridato in servizi, di fatto, quello che aveva ricevuto come contributo per Eurochocolate.

Se l'effetto scenico dell'albero di luce su tetti, Ast in sigla, ha fatto centro, adesso deve fare centro la sfida più grande: quello di far entrare l'albero nel Guinness dei primati come albero di luce sui tetti più grande del mono. L'operazione è già partita, ma ci vorrà tempo. Forse il prossimo Natale arriverà il si stampi sul librone dei record. «Si tratta-spiega Giottoli- di inviare una lunga serie di documentazione per ottenere l'iscrizione del nostro albero che copre 4 ettari sui tetti di corso Garibaldi».

Lu.Ben.