© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCIALESi chiama Argento Vivo il progetto della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve tutto mirato al supporto della fascia anziana della popolazione.Tra le povertà emergenti al tempo della pandemia c'è anche la solitudine e la Caritas per fare fronte al fenomeno ha elaborato un percorso lungo 1 anno, fatto di una serie di servizi e attività di laboratorio virtuali e in presenza (appena sarà possibile), dando anche un'opportunità occupazionale ad alcuni giovani.I laboratori spazieranno si vari temi, dalla «catechesi attraverso l'arte» alla «cucina, teatro e musicoterapia»L'OBIETTIVOLa finalità principale del progetto è sviluppare una serie di servizi di ascolto e di prossimità per stimolare, migliorare e rafforzare la socialità delle persone anziane autosufficienti che vivono o che rischiano di scivolare in una condizione di isolamento sociale. Inoltre Argento Vivo si prefigge di animare la comunità al senso della carità e della giustizia e di sensibilizzare e coinvolgere la chiesa locale nella promozione di esperienze di prossimità per far emergere una mentalità di attenzione e di condivisione nei confronti del problema della solitudine delle persone anziane.COME PARTECIPAREPer partecipare basta contattare la Caritas che ha attivato il servizio di assistenza telefonica dedicato all'ascolto e al supporto delle persone anziane autosufficienti, al numero 3335694442. Attualmente hanno aderito più di cinquanta anziani. Slogan dell'iniziativa sono due frasi di papa Francesco e del cardinale Gualtiero Bassetti: rispettivamente «Un albero staccato dalle radici non cresce, non dà fiori e frutti» e «Gli anziani, chiave di volta dell'architettura sociale».LA CARITAS«Argento vivo è un segno pastorale che aspira ad educare il popolo cristiano alla carità e ad aiutare la nostra società, tentata a chiudersi, ad essere maggiormente attenta e aperta agli altri», spiega don Marco Briziarelli (nella foto), direttore della Caritas diocesana.«Ci apriamo ad una nuova sfida, un nuovo progetto realizzato con i fondi 8xMille in cofinanziamento con la nostra Caritas diocesana attraverso la Fondazione di carità San Lorenzo, suo ente operativo. E' un progetto che ci permetterà di incontrare i nostri fratelli anziani che in questo tempo di pandemia si sono chiusi un pochino in sé stessi. Cercheremo di stimolare e rafforzare la socialità tra gli anziani attraverso dei laboratori animati da persone ben formate. Il nostro progetto conclude don Marco Briziarelli è un bene comune, una sfida da fare insieme, per ritrovare la bellezza di un sorriso, uno scambio, una relazione».© RIPRODUZIONE RISERVATA