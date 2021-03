9 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







LA STRETTA

Il Comune ha prorogato, con l'ordinanza 185 firmata ieri dal sindaco Andrea Romizi, le misure di contenimento del contagio da Covid-19. I provvedimenti, spiega il Comune, tengono contro dell'andamento epidemiologico in atto sul territorio regionale e delle relative ordinanze emanate da ministero della Salute e Regione.

ZONE INTERDETTE

La nuova ordinanza sindacale sarò in vigore fino al 14 marzo e, come nelle precedenti, dispone la chiusura per l'intera giornata di alcune aree del centro storico. Come la scalinata della cattedrale (sia nella parte che si affaccia su piazza IV Novembre, che su quella che si affaccia su piazza Danti, lasciando libero accesso alla chiesa), la scalinata di palazzo dei Priori (lasciando libero accesso alla sala dei Notari ed alla sala della Vaccara), i giardini Carducci (dove nonostante nastri e transenne sono state individuate nei giorni scorsi persone all'interno, con varie sanzioni effettuate), il percorso pedonale che collega i giardini del Pincetto a strada del Mercato.

RISCHIO MULTE

I controlli del territorio vanno avanti e l'inosservanza del provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia dai 400 ai 1.000 euro. Sotto la lente ci sono anche le aree verdi, dove nel corso delle ultime settimane sono stati segnalati comportamenti scorretti in fatto di assembramenti e uso delle mascherine.