Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

INFRASTRUTTURE

«La Camera di Commercio dell'Umbria e con essa il sistema delle imprese regionali che rappresenta, non possono più sopportare il peso di obbligazioni che discendono da un Accordo di Programma stipulato tra la Camera di Commercio di Perugia e la Quadrilatero Umbria Marche. Un accordo vecchio di 13 anni, irrimediabilmente superato dai tempi, che ha visto trasformarsi radicalmente il contesto economico, politico, istituzionale e infrastrutturale all'interno del quale era stato originariamente concepito». Parole e musica di Giorgio Mencaroni, presidente dalla Camera di Commercio dell'Umbria sulla vertenza con la Quadrilatero Spa che ha diffidato l'ente camerale per non aver versato 6 milioni di euro previsti dall'intesa. Cifra destinata a crescere da qui al 2037 e stornata dai diritti camerali con un 10% l'anno.

Mencaroni attacca e parla di «pesanti manchevolezze, ritardi infiniti, riscontrati lungo i due assi viari Perugia- Ancona e Foligno Civitanuova, al persistere di condizioni di difficoltà che hanno compromesso il regolare avanzamento delle opere e a fronte della inopinata cancellazione da parte del Cipe delle infrastrutture del Piano di Area Vasta. Mi pare del tutto evidente, che non si possono pretendere contribuzioni senza la garanzia di un corrispettivo. Anche a fronte di certezze su una data di fine lavori delle opere, che ancora oggi Quadrilatero non ci ha fatto conoscere».

La contribuzione annuale è una vera tassa di scopo, pagata dalle imprese, come contributo al finanziamento del Progetto infrastrutturale viario del Quadrilatero, consistente nel completamento e adeguamento di due arterie principali, l'asse Foligno-Civitanova Marche strada statale 77 e l'asse Perugia-Ancona statali 76 e 318), oltre alla Pedemontana delle Marche e di altri interventi viari, idonei ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più in generale, a migliorare ed incrementare l'accessibilità alle aree interne di Umbria e Marche. «È un fatto sottolinea il Mencaroni - che per le tante e diverse ragioni si è prodotto un corto circuito da cui è uscita modificata la ratio stessa dell'Accordo tra Quadrilatero e Camera di Commercio, con la compromissione negli anni degli obiettivi che erano stati programmati».

Il contributo della Camera di Commercio era finalizzato essenzialmente proprio sull'attivazione del Piano di Area Vasta, presentato come la reale monetizzazione dei benefici economici generati dalla realizzazione dell'infrastruttura sul territorio. Senza la realizzazione del Pav perdeva di significato e valore l'intero Accordo Quadrilatero Camera di Commercio.

«Più chiaramente dice Mencaroni - la soppressione del Piano di Area Vasta ha travolto le aspettative delle comunità economiche e sociali locali di vedere realizzate alcune opere essenziali rispetto ai collegamenti viari principali. E voglio ancora stigmatizzare con fermezza l'indirizzo che in quel passaggio seguì la Quadrilatero, che nulla fece per opporsi alla deliberazione del Cipe, che con un tratto di penna cancellava una parte decisiva di una infrastruttura complessa come il Quadrilatero. Non è volontà- aggiunge Mencaroni- della Camera di Commercio dell'Umbria contribuire a un percorso di contrapposizione, quanto piuttosto a quello di sollevare problematiche oggettive, la cui corretta ed equilibrata considerazione potrebbe condurre a una auspicabile ridefinizione concordata degli impegni definiti con l'Accordo di Programma del lontano 2008».

Lu.Ben.