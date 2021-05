14 Maggio 2021

L'EVENTO

TODI Per domani e domenica Todi tornerà ai suoi fasti medievali. Le antiche mura dei palazzi e delle piazze, ricche di storia, si trasformeranno per incanto nella Città degli Arcieri. Torna infatti, ed è l'XI edizione, il Torneo Arcus Tuder, una gara valida per il Campionato nazionale della Federazione italiana tiro arco storico e tradizionale. Per rendere ancora più interessante il programma della manifestazione l'associazione Arcus Todi, presieduta da Carlo Rellini, che ne cura l'organizzazione, ha predisposto un programma parallelo, Passeggiando per Todi, visite guidate a cura di Coop Culture, e intrattenimenti musicali con i Musici Arcus Tuder e coreutici con il Gruppo Danze Medievali Todi. Tre le sessioni di tiro con inizio della prima tenzone domani alle 14,30 in Piazza del Popolo per la sfida di 120 arcieri che compiranno un percorso di 20 piazzole posizionate nei punti più suggestivi del centro. Domenica sempre in Piazza del Popolo, ma alle 8, stesso programma di gare, con ripresa alle 14,30. Passeggiando per Todi da appuntamento a chi vuole partecipare allo Iat-Ufficio Turistico, per una visita della Piazza del Popolo e dei Palazzi Comunali, a seguire il Duomo di Santa Maria Annunziata, il Complesso delle Lucrezie con il Museo Lapidario e Nido dell'Aquila; Rione Nidola e Rione Valle; Giardini Oberdan terrazza panoramica; San Fortunato e Tomba di Jacopone da Todi; Fonte Cesia e Corso Cavour. Rsibizione del Gruppo Danze Medievali Todi e del Gruppo Tamburini Arcus Tuder.

Luigi Foglietti