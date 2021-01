LA POLITICA

C'è fermento tra i civici dell'Umbria, anche in vista delle prossime scadenze amministravie. Alleanza Civica di Nilo Arcudi esce dai confini perugini con un incontro online al quale erano presenti tanti rappresentanti su tutto il territorio: Nilo Arcudi (presidente del consiglio comunale di Perugia), Floriano Pizzichini (capogruppo Todi Civica), Michele Rossi (capogruppo Terni Civica), Lorenzo Schiarea (presidente del Consiglio Comunale di Foligno), Filippo Schiattelli (capogruppo Civici per Castello), Vincenzo Antonioni (presidente Consiglio Comunale di Marsciano), Roberto Ranucci (consigliere comunale Civico Spoleto), Sandro Amici (capogruppo Narni Civica), in rappresentanza del Gruppo Consiliare Orvieto Andrea Scopetti (coordinatore Orvieto 19/24), Franco Santarelli (coordinatore Amelia Civica) oltre ai rappresentanti civici del Comune di Assisi e dove si svolgeranno le elezioni nella prossima primavera. Intanto si pensa al post Romizi e continuano gli incontri promossi dalla lista civica Progetto Perugia per avviare un percorso di partecipazione attiva con i cittadini, attraverso un dialogo che parte dalla conoscenza dell'azione amministrativa e porta alla condivisione della visione della città. Il tema dell'ultimo incontro è stato quello di politiche sociali e progetti per i giovani con l'assessore alle Politiche sociali Edi Cicchi e il consigliere Nicola Volpi.

