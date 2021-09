Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

Spunta un problema per la nuova biblioteca multimediale degli Arconi. I lavori sono praticamente ultimati e l'apertura si avvicina sempre di più. Intanto il Comune deve però già mettere una pezza. «È stato rilevato un guasto alla rete di collegamento della rete informatica della bibliomediateca con il centro elaborazione dati del Comune situato a palazzo dei Priori». Lo riporta una determinazione dirigenziale dell'area Opere pubbliche dell'ente, con cui si dispone l'intervento di sistemazione. Serviranno cavi in fibra ottica, giunti e altri materiali che, con l'intervento necessario, comporteranno una spesa di 4mila euro. Guardando ai lavori generali, eseguiti unitamente al restauro della sala Gotica (con una spesa complessiva di 4,1 milioni di euro), l'atto spiega che «l'intervento è in fase di ultimazione, in quanto le opere edili di ristrutturazione dei nuovi spazi sono state ultimate e sono in corso le operazioni di collaudo».

Sempre sul fronte biblioteche, emerge un caso curioso che riguarda la biblioteca Sandro Penna. Da verifiche del materiale bibliografico è emerso che, nel tempo, non sono mai rientrati libri per bambini presi in prestito con il servizio Bibliobus. Sono dieci in tutto. «Sia nel 2020 che nel 2021 sono stati effettuati più solleciti via mail-posta-telefono nei confronti degli utenti ritardatari. Nonostante i ripetuti solleciti i libricini suindicati non sono stati restituiti». Il loro valore è stimato in 40 euro.