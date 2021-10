Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:02

TRADIZIONI

TODI Dopo il successo del tuderte Rione Colle che, per la terza volta consecutiva si è aggiudicato il Palio dell'Aquila, emblema araldico della città, la Disfida di San Fortunato è stata vinta da Luigi Fraternale, arciere di Urbino che si é affermato tra i 180 partecipanti. Si è conclusa così ieri la popolare manifestazione, in costumi medievali, La Disfida di San Fortunato, divenuta ormai appuntamento annuale, in occasione della tradizionale festa di San Fortunato, patrono della città. Ieri quindi giornata clou per questa edizione speciale che ha avuto inizio sabato 9 ottobre e che si è protratta fino a ieri con l'attesa gara che si è disputata con l'arco storico e alla quale prendono parte arcieri in rappresentanza delle più famose compagnie italiane.

Un programma ricchissimo quello che era previsto dall'articolato cartellone che, ancora una volta, è stato predisposto dal presidente dell'Arcus Tuder Carlo Rellini, coadiuvato dal Elisa Picchiotti, nella duplice veste di dama e guida turistica per i partecipanti che vogliono conoscere la città che li ospita. Dopo la disfida svoltasi dalle 9 per le via della città, con diversi bersagli piazzati in luoghi particolarmente suggestivi, si è dato corso in piazza del Popolo, A scuola di danza medioevale, pittura e telaio con l'esibizione di Gruppi Musici Sbandieratori. Ancora una volta curiosità e forte attrazione hanno suscitato l'esposizione e la dimostrazione di volo di bellissimi esemplari di rapaci curata dai Falconieri del Re. Nel pomeriggio si è svolto l'atteso corteo storico,quest'anno doppio. Ha attraversato le vie Matteotti, Roma, Corso Cavour, Piazza del Popolo, Largo de Sanctis Largo Matteo d'Acquasparta, via del Duomo, Piazza del Popolo, via Mazzini, via Ciuffelli, con inversione per Piazza Jacopone, via Lorenzo Leoni, via San Fortunato. Ancora gruppi di musici e sbandieratori dell'Arcus Tuder, delle compagnie Medievale Todi, e Grifoncello. Chiusura con gli sbandieratori di San Gemini.

Luigi Foglietti