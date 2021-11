Sabato 13 Novembre 2021, 05:01

IL RECUPERO

Stupisce l'arco di Duccio, o porta San Pietro, ritrovata tutta la sua bellezza. I lavori di restauro che sono agli sgoccioli, partiti ad aprile, sono stati finanziati per 500mila euro da una convenzione tra il Comune, proprietario del monumento, il Provveditorato e la Soprintendenza dell'Umbria, quale ente preposto alla tutela. Difficile resistere a non ammirarlo per un attimo e c'è anche chi scatta una foto, nel momento in cui gli addetti al restauro stanno smontando tutte le impalcature. «Ci vorrà ancora il mese di novembre commenta da una delle impalcature il restauratore Roberto Bordin della Capitolium conservazione restauro per portare a termine il restauro che comprende anche la realizzazione di una pavimentazione e una cornice che circoscriva l'area del monumento. Il progetto di restauro è stato rivisto e integrato con l'aggiunta di alcuni interventi infraportas».

Il risultato è davvero spettacolare. Gli interventi sono stati quelli di ripristino, consolidamento e restauro murario, pulizia della facciata esterna lato città, rivalutazione del sistema di smaltimento acque meteoriche sulla sommità, realizzazione di un sistema di dissuasori per i volatili e il rifacimento della pavimentazione a contatto con l'arco e la ridefinizione del perimetro pedonale e carrabile. Ma il problema piccioni sembra già essersi manifestato, almeno per quanto riguarda la parte esterna della Porta cittadina e si stanno pensando alcune soluzioni. Nei prossimi giorni, per ridurre al minimo i disagi dei residenti e dei commercianti, è prevista una modifica alla viabilità per eseguire alcuni interventi sul piano viario, con una parziale e temporanea modifica al traffico, e permettere il termine dei lavori. Sulla data di inaugurazione ancora bocche cucite, si pensa già ad una data prima di Natale per restituire al quartiere del Borgo Bello uno dei suoi monumenti più belli. C'è in ballo anche la realizzazione di un sistema di illuminazione in grado di valorizzare l'estetica. La porta è una delle più importanti della città ed esempio di architettura rinascimentale cittadina firmata, appunto, da Agostino di Duccio, autore anche della facciata della chiesa di San Bernardino a San Francesco al Prato.

Cristiana Mapelli