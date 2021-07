Domenica 18 Luglio 2021, 05:01

PROFESSIONI

Si è insediato ufficialmente nei giorni scorsi il nuovo consiglio direttivo dell'ordine degli architetti della provincia di Perugia, tutti espressione della lista Architetti in Movimento, con 11 componenti e una presenza di quote rosa particolarmente consistente. Nella prima seduta il nuovo Consiglio ha confermato nella sua carica il presidente uscente Marco Petrini Elce. Il tesoriere Paolo Moressoni continuerà a svolgere l'incarico affiancando alla doppia vice presidenza il collega Emanuele Tini.

A quest'ultimo è subentrata, per la carica di segretario, Giulia De Leo. Funzionali all'importante programma di lavori che il nuovo consiglio intenderà perseguire, molti altri sono stati gli incarichi e le deleghe assegnate ai restanti consiglieri Alessandro Bonci, Bruno Gori, Federica Del Zoppo, Emanuela Veschi, Eleonora Dottorini, Rosaria Catana e Virna Venerucci.

«Sarà un mandato contraddistinto dal lavoro e dalla volontà di apertura e dialogo con tutti gli iscritti e tutti gli interlocutori istituzionali», assicura il nuovo consiglio dell'ordine degli architetti che si è subito messo al lavoro per le nuove sfide che attendono la professione.

