Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

L'EMERGENZA

GUBBIO C'è bisogno di sangue, sempre di più, per fronteggiare la richiesta e per questo si alza forte l'appello dall'Avis Gubbio che rilancia la tematica del bisogno e la donazione come un atto d'amore per gli altri e anche per se stessi, permettendo di aiutare chi ne ha necessità e di controllare al contempo il proprio stato di salute. Il presidente dell'Avis Gubbio, Loris Ghigi, confermato per il quadriennio fino al 2024, ha rivolto un invito pressante analizzando i dati dell'ultimo periodo che sono passati da ottimi a meno buoni. Fino al 30 settembre 2021 le donazioni legate all'Avis eugubina, al centro trasfusionale presso l'ospedale comprensoriale di Branca, registravano il quinto posto a livello regionale per numero di sacche fornite ai nosocomi. Nel mese di ottobre c'è stato invece un calo, definito preoccupante, azzerando in pratica quasi tutto di quanto di buono era stato registrato con soddisfazione nei precedenti nove mesi. Era stato raggiunto infatti un più che lusinghiero incremento del 24 per cento rispetto al 2020, adesso di contro l'aumento è sceso all'8,89 per cento. Ghigi esorta a rispondere all'invito di donare sangue per riportare i numeri ai migliori livelli, sottolineando come tutte le operazioni avvengano al centro trasfusionale in condizioni di massima sicurezza rese ancora più efficaci dalla formula della prenotazione. Per informarsi e prenotare è a disposizione il numero telefonico 3290612821.

Massimo Boccucci