13 Aprile 2021

LA QUESTIONE

UMBERTIDE Ramadan ai tempi del Covid 19. In vista del mese islamico del digiuno, da oggi al 12 maggio, il prefetto di Perugia, Armando Gradone, richiama l'attenzione dei responsabili delle comunità musulmane della provincia «sulla necessità che venga garantita, nella celebrazione delle funzioni religiose, la scrupolosa osservanza di quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 15 maggio 2020 ed in particolare delle prescrizioni e cautele di carattere igienico-sanitario cui attenersi nei luoghi di culto in occasione delle preghiere». In particolare, il prefetto ricorda di «assicurare l'ordinato accesso ai luoghi di culto nel rispetto della capienza massima stabilita, l'adeguata igienizzazione dei luoghi e degli oggetti di culto, di rispettare, da parte dei fedeli, il corretto distanziamento interpersonale e di indossare i dispositivi di protezione individuale, evitando il formarsi di assembramenti». Infine, dispone di «articolare gli orari delle funzioni religiose tenendo conto che la vigente normativa in materia del contenimento del rischio di contagio da Covid 19 fissa alle ore 22 il limite oltre il quale non sono più consentiti, salvo particolari eccezioni, gli spostamenti». Intanto, ieri sera, in diretta Facebook, si è svolto il seminario Sull'avvistamento del crescente lunare per l'inizio del ramadan 1442 AH. «In tutti i luoghi di preghiera un addetto controllerà l'accesso ed il rispetto delle disposizioni», garantisce Chafiq El Oqayly, presidente della Confederazione islamica dell'Umbria. «Per non violare il coprifuoco la prima e l'ultima preghiera della giornata verranno recitate dai capifamiglia nelle loro abitazioni». A Umbertide è sospeso il sermone del venerdì. «Durante il Ramadan avranno luogo lezioni on line di esperti sui valori dell'islam».

