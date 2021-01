© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTACorruzione e turbativa d'asta, per quegli appalti in sanità in cambio di favori. Sono queste le accuse che la procura di Perugia muove adesso a dieci persone, nell'ambito del fascicolo da cui è partita Concorsopoli, l'inchiesta sui presunti concorsi truccati che proprio la settimana prossima vedrà la sua prima svolta, dopo gli arresti eccellenti dell'aprile 2019 che hanno terremotato politica e sanità in Umbria.E mentre i procedimenti andavano avanti in tribunale - con i 39 indagati davanti al gup Angela Avila, l'ex sottosegretario Gianpiero Bocci davanti al collegio presieduto da Carla Giangamboni e gli ex direttore generale e amministrativo del Santa Maria della misericordia Emilio Duca e Maurizio Valorosi davanti al giudice Lidia Brutti per il rito immediato su alcuni casi di rivelazione l'inchiesta madre proseguiva nel silenzio e nella massima discrezione. Almeno fino alle perquisizioni e ai sequestri che gli uomini della guardia di finanza, diretti dal colonnello Danilo Massimo Cardone, hanno svolto lunedì nell'ufficio di una dirigente dell'Usl Umbria 1, Patrizia Valentinucci, e nell'ufficio e nell'abitazione di Lucio Scarponi, manager della Servizi Associati, società che si occupa dei servizi di pulizia per l'Azienda sanitaria e ospedaliera. Entrambi finiti nel registro degli indagati insieme agli direttori Duca e Valorosi, ai dirigenti dell'ospedale di Perugia Roberto Ambrogi e Serena Zenzeri, a Roberto Bacchetta, a Carlo Nicastro, alla stessa Servizi associati e al suo ex dirigente Reno Vitali. Così il fascicolo inizialmente noto come Vitali + 5 è raddoppiato e adesso i nove finiti nell'inchiesta e la società vincitrice degli appalti avranno modo di chiarire assistiti dagli avvocati Simone Manna, Giancarlo Viti, Francesco Falcinelli, Francesco Crisi, Flavio Grassini, Luca Gentili, Claudio Lombardi, Luciano Ghirga e Cristian Brutti le proprie posizioni.Intanto su quanto sequestrato e acquisito lunedì (sei telefoni più vari cd contenenti documenti presi a Valentinucci e uno smartphone, due pendrive, più diverse cartelle di posta e del pc di Scarponi) i sostituti procuratori Mario Formisano e Paolo Abbritti hanno dato l'incarico a due periti di Ancona per vagliare tutto questo materiale. I due consulenti della procura dovranno infatti estrarre il materiale informatico considerato utile, effettuare l'accesso agli account di posta o eventuali social (compreso Teams) procedendo alla conseguente attività di estrazione ed analisi del contenuto. «Accertando è la richiesta dei pm ogni altro elemento utile per la ricostruzione dei fatti reato». Che, sempre secondo la tesi della procura, parlerebbero sia di proroghe in cambio dell'assunzione di parenti ma anche di accordi su cui i magistrati vogliono far luce, relativi agli appalti ottenuti tra l'aprile 2014 e il dicembre 2019, anche se - da quanto si apprende le indagini arriverebbero fino agli accordi sottoscritti nel 2010 con tutte le successive proroghe. Insomma, roba di milioni di euro. Cento, per l'esattezza, secondo una prima stima fatta qualche tempo fa negli uffici del Comando provinciale della guardia di finanza. Accuse chiaramente tutte da accertare, con gli indagati pronti a dimostrare la correttezza del proprio operato. Mentre a questo punto cresce l'attesa prima di tutto per la sentenza del gup Angela Avila che martedì deciderà sulle eventuali condanne di chi ha chiesto il rito abbreviato o il patteggiamento e soprattutto annuncerà se aprire le porte del processo per gli altri. Compresi i nove su cui pende l'accusa più grave, quell'associazione per delinquere che la procura ha ravvisato nel «sistema» per favorire gli amici nei concorsi in sanità. Egle Priolo