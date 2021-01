SOCIALE

L'Auser in campo per aiutare concretamente le persone anziane. Perché «tra gli effetti che la crisi pandemica ha prodotto, c'è sicuramente un incremento delle situazioni di solitudine e fragilità». Così, per rispondere a questo fenomeno, arriva il Servizio Buongiorno, progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con il Comune e molte realtà associative del territorio che punta «a prevenire e contrastare l'isolamento sociale degli over 70 partendo da una semplice telefonata». Il tutto, ovviamente, in forma totalmente gratuita. «Viviamo un momento storico in cui tutti parlano molto, ma in pochi sono disponibili ad ascoltare - spiega Franca Gasparri, presidente Auser Perugia - noi invece proviamo a fare proprio questo: chiamiamo le persone anziane sole e ascoltiamo le loro storie, i loro bisogni e poi, se c'è necessità, diamo anche un aiuto concreto, ad esempio consegnando la spesa o i farmaci a chi ha difficoltà ad uscire di casa, oppure facendo da tramite verso i servizi pubblici». Il serizio è già attivo, ma Auser vorrebbe fare di più. «L'obiettivo che ci siamo dati è allargare ulteriormente l'utenza e per questo partirà una campagna di informazione nelle farmacie e presso gli ambulatori medici sul territorio, per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone». Per attivare il servizio basta chiamare la prima volta il numero 0755005666 e poi sarà l'associazione a richiamare periodicamente. L'Auser lavora anche per realizzare delle videochiamate.

