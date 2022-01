Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

A fare la spesa scortata dalla polizia. Detta così fa sorridere, e invece dietro c'è il fondersi di una sofferenza e della grande disponibilità ad alleviare quella sofferenza.

C'è una donna di 62 anni da un lato, che vive sola e che appena qualche giorno fa ha subito un'aggressione mentre si trovava a fare spesa. Un'esperienza bruttissima, terribile. Di quelle che ti si appiccicano addosso e non ti lasciano più. Al punto che la povera donna, che vive sola, quando sono finite le provviste e ha dovuto nuovamente mettere il naso fuori di casa per andare a fare la spesa ha avuto per la prima volta nella sua vita il terrore di farlo.

Succede a Perugia, in un quartiere cittadino. Avere il terrore di recarsi al supermercato sotto casa per andare a fare la spesa è un qualcosa di terrificante, specie se non hai un familiare o un amico sul cui poter fare velocemente affidamento.

E allora ecco la richiesta. «Ho paura!»: sono state queste le parole che hanno indotto gli operatori a inviare subito una pattuglia in aiuto. A quel punto gli agenti l'hanno accompagnata al supermercato per fare spesa. Sono stati eseguiti anche alcuni controlli nelle aree adiacenti l'abitazione della donna che, al momento, non hanno fatto rilevare la presenza di persone sospette o movimenti anomali.

Tornata a casa, rassicurata e sollevata, la donna ha ringraziato i due poliziotti per l'immediato intervento e per la vicinanza mostrata.

TANTE RICHIESTE

Una storia delicata. Triste e a buon fine al tempo stesso. Ma non si tratterebbe di un caso isolato. La paura che le persone sole, magari non più giovanissime oppure con qualche problema di salute, hanno nel fare attività quotidiane oppure di essere vittima di situazioni pericolose è un qualcosa di quotidiano.

Continue, secondo quanto si apprende, sono le richieste di aiuto che arrivano alla questura ma anche ai carabinieri proprio da persone che hanno grosse difficoltà in alcuni momenti nel portare avanti la propria quotidiianità.

Tra i casi che capitano più spesso quelli di persone che sono sole in casa e che hanno problemi con la corrente elettrica, o che magari non sono completamente autosufficienti e non riescono a venire a capo di qualche situazione difficile.

«La prossimità e la vicinanza verso coloro che hanno più bisogno di aiuto caratterizza la quotidiana attività della Polizia di Stato, soprattutto in questo tempo di pandemia nel corso del quale sono state molte le richieste pervenute alla Questura di Perugia da parte di cittadini anziani, soli e impauriti» fanno sapere dalla questura. Per quel Esserci sempre che nelle intenzioni del questore Bellassai significa stare tra la gente e conquistarsi giorno dopo giorno la fiducia dei cittadini.

