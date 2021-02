© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIACaccia a due banditi. Caccia per uno dei reati più odiosi, quello cioè di aggredire e rapinare in strada un'anziana. Che per giunta è rimasta anche ferita.Una caccia che sta impegnando la polizia tra Perugia e Foligno. La strada racconta infatti come il fatto sia avvenuto a Foligno ma come le ricerche dei due balordi si stiano concentrando proprio in zona Perugia.I fatti. Ancora la strada racconta come nel pomeriggio di mercoledì, nella città della Quintana, un'anziana sia stata buttata a terra a seguito di uno scippo e che poi la rincorsa ai banditi abbia portato la polizia fino a Perugia.La donna, sotto choc e soccorsa inizialmente da qualche passante, come spesso accade in queste situazioni si sarebbe accorta di quanto le stava succedendo praticamente nel momento in cui è stata aggredita dai due balordi: non solo l'assalto ai suoi averi, ma anche delle importanti conseguenze dal punto di vista fisico.Sempre secondo quanto si apprende, infatti, si sarebbe fratturata una gamba oltre ovviamente al terrore provato.I due banditi si sono velocemente dileguati, ma evidentemente devono aver lasciato qualche traccia dal momento che le ricerche nei loro confronti sono immediatamente partite e, come detto, si sarebbero localizzate proprio nella zona di Perugia.Una caccia senza sosta dunque ai due balordi, autori di un'azione particolarmente grave e nella speranza che possano essere velocemente presi.Gio. Ca.Mi.Mi.