Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

IL PIANO

Non solo i soldi, ma adesso c'è anche un piano. Il oiano antidroga del Comune che alza l'asticella grazie ai fondi assegnati dal ministero dell'Interno. Per la città capoluogo un pacchetto, secondo i conti fatti da palazzo dei Priori, che supera gli 82mila euro e di cui si è discusso nell'ultima riunione di giunta mercoledì pomeriggio.

L'assessore alla sicurezza Luca Merli ha illustrato il piano che verrà ammesso al finanziamento con l'impegno del Comune sul fronte delle politiche antidroga. Secondo un doppio binario: prevenzione e repressione. Con un impiego costante della polizia municipale nel controllo del territorio come voluto dalla Lega che ha indicato la strada alla giunta Romizi.

L'approdo finale sarà l'attivazione dell'unità cinofila antidroga della polizia locale che dovrebbe entrare in linea di sevizio a gennaio, ma dai fondi del ministero il Comune vuol dare una dotazione più imporrante alla Municipale sul fronte dei rinforzi tecnici e tecnologici..

Per esempio le bodycam, cioè le telecamerine che verranno piazzate sulle divise degli agenti quando effettueranno particolari servizi sul fronte dell'antidroga. Verrà acquistato un'auto tipo quelle di polizia e carabinieri che hanno il posto di guida e del passeggero diviso da quello di chi si trova dietro in modo che, in caso di arresto , la polizia locale non debba chiedere supporto, come avviene oggi, alle altre forze dell'ordine.

Eppoi nel piano c'è l'acquisto di computer e palmari che permetteranno di dotare la struttura guidata dal comandante Nicoletta Caponi non solo di tecnologie più moderne, ma anche più sostanziosi da un punto di vista dei numeri.

Capitolo a parte sarà quello della prevenzione. Gli agenti andranno nelle classi delle scuole cittadine per parlare ai ragazzi dei rischi legati all'uso e al consumo delle sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda la strada, sarà l'area di Fontivegge quella più controllata con i rinforzi tecnologici a disposizione delle pattuglie. È in quell'area che operano gli agenti dell'ufficio distaccato di zona e quella della polizia giudiziaria. Insomma, uno scatto in avanti che ha l'obiettivo, da parte del Comune, di utilizzare ancora di più la polizia locale.

Il piano è passato in giunta mercoledì pomeriggio per rispettare i tempi di presentazione dei progetti per l'utilizzo dei fondi ministeriali. Il termine ultimo, infatti, scade domani. E il piano presentato dal Comune ha valenza triennale per poter utilizzare i fondi assegnati.

Tra le città interessate all'assegnazione dei fondi in provincia, oltre a Perugia, anche Foligno, Città di Castello e Spoleto.

Luca Benedetti

