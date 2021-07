Domenica 11 Luglio 2021, 05:02

VITA DI QUARTIERE

Tante criticità legate al nuovo argine lungo il Tevere e i pericoli per i pedoni sul ponte. Poi gli allagamenti al parco (dove c'è bisogno di più sicurezza) e il nodo delle strutture abbandonate. E l'oramai vecchio capitolo dell'inquinamento non solo legato al traffico. Una lunga lista di problemi passati per anni di proteste, richieste e confronti ma per cui «negli anni non è mai stata fatta nessuna cosa concreta». Al punto che a Ponte Valleceppi si parla di un quartiere che pare «scomparso dalla cartina» e «dove siamo abbandonati».

Ad alzare la voce sono i cittadini e le associazioni del territorio, che raccontano al Messaggero la situazione. Per provare a smuovere le acque, si è creata anche una rete. A comporla sono il Comitato Molini di Fortebraccio, l'associazione Parco Tevere, l'Arci e il centro socio culturale Europa 93. «Una sinergia partita da circa un anno», hanno spiegato Goffredo Moroni e Maria Rosa Rizzi (comitato) e Lucia Brunetti (associazione Parco Tevere), che hanno fatto il punto su quel che non va in quella fetta di città. A partire dal caos dell'argine lungo il Tevere, dove ci sono «situazioni disastrose» sia per chi cammina che per chi va in bici. Anche a causa delle rampe, finite da subito sotto osservazione ma per cui, spiegano «non sono arrivate soluzioni e anzi, più barriere». «Quell'argine ha tagliato le gambe ad un'area con un grande potenziale, ora quasi inutilizzabile». Un tema finito al centro di un confronto con le istituzioni, cui è stato anche sottoposto un problema per il percorso ciclabile, che si interrompe e costringe chi lo utilizza ad una deviazione. «Quando si fanno lavori così, serve un progetto complessivo e non delle parti poi integrate». Sulla viabilità c'è anche il nodo della mancata sicurezza per i pedoni lungo il ponte sul Tevere, oggetto qualche mese fa di un sopralluogo con gli assessori comunali Numerini e Scoccia. La speranza dei cittadini è la realizzazione di una passerella, ma come per altri fronti la strada pare in salita. Al pari della sistemazione del parco, quando nato finanziato dai cittadini che ora chiedono di mettere mano al terreno per regolare il deflusso delle acqua («quando piove si allaga sempre»). Lì tra l'altro si sta verificando un problema di sicurezza fra spaccio e gravi atti vandalici. Tra i mille nodi anche quello dell'abbandono di una struttura centrale come l'ex tabacchificio: «Abbiamo chiesto al Comune un tavolo con la proprietà per discutere assieme una riqualificazione». Il sogno è quello di una struttura che risponda alle esigenze del territorio, stanco dopo anni di problemi e mancati interventi.

Riccardo Gasperini