Domenica 3 Ottobre 2021, 05:03

IL CASO

A distanza di poco tempo da un paio di sfregi analoghi, in centro storico compaiono ancora scritte antisemite. Anzi, simboli nell'ultimo caso. Stavolta è stata vandalizzata una fontanella dell'acqua, quella nella zona dell'ex carcere femminile, in via Torcoletti. Un cittadino si è imbattuto nel brutto gesto (è raffigurata una impiccagione, con la stella di David appesa) e l'ha segnalato nei social: «Per il centro storico di Perugia gira una feccia dell'umanità che imbratta i muri con questi simboli». Succede, come detto, mentre in città è alto il dibattito su altri simboli (i fasci restaurati al mercato coperto), ma soprattutto a breve distanza dalla comparsa di una scritta, prontamente cancellata da un privato cittadino, sul busto dell'antifascista Guglielmo Miliocchi, collocato presso i giardini Moretti Caselli in viale Indipendenza. Poi, subito dopo, ne venne trovata una seconda lungo l'asse di via dei Priori. Più precisamente nella lapide che ricorda monsignor Luigi Piastrelli, sulla facciata della chiesa di Sant'Agata di cui fu parroco dal 1909 al 1975. La scritta appariva simile alla prima trovata sul busto di Miliocchi, con un pennarello indelebile rosso. Quel che è certo è che si è trattato, nel giro di poche ore, di un gesto condannato da tutti. Come unanime sdegno è stato espresso per il nuovo sfregio, stavolta fatto con un pennarello di colore verde. Non è da escludere che si tratti della stessa mano, oppure che l'autore o gli autori siano altri.