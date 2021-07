Martedì 13 Luglio 2021, 05:02

IL CASO

Probabilmente anche a causa del caldo che non allenta la presa, torna a farsi sentire nella zona del percorso verde di Pian di Massiano il problema della presenza dei topi. Presenza che alcuni cittadini, alcuni dei quali hanno segnalato al Messaggero la situazione in questi giorni, definiscono «particolarmente invasiva». Anche al mattino, quando si concentrano più persone per una passeggiata o una corsa. Al punto che c'è chi, come accaduto in passato, se li è trovati di fronte durante il proprio allenamento. Nella giornata di ieri la situazione, va sottolineato, è sembrata abbastanza tranquilla, con una sola zona in particolare sotto osservazione per la presenza dei roditori. Il letto del Genna nella parte a monte del percorso verde, cioè quella sul fronte di Ingegneria, unico punto dove il torrente si presentava con un po' di acqua. Forse per questo i topi si sono concentrati in quel punto. Nel corso della settimana però segnalazioni hanno riguardato anche il versante opposto del parco, più vicino allo stadio. Segno che nonostante gli interventi il problema, seppure in modo molto ridotto rispetto a come si presentava due o tre anni fa, continua a manifestarsi. E così c'è chi torna a chiedere più frequenti interventi di derattizzazione.

DERATTIZZAZIONE

Nel sito del Comune, portale ambiente, è consultabile il programma di derattizzazione per il 2021 e il percorso verde figura. Lo testimoniano le tante trappole disseminate per il parco, anche nel letto del torrente, dove la presenza di topi è stata in passato maggiormente segnalata. Gli interventi di derattizzazione infatti, come riporta i sito del Comune, sono finalizzati al contenimento ed alla eliminazione di ratti (oltre che zanzare, imenotteri aculeati, mosche, pulci e blatte) per «ridurre al minimo i disagi per la popolazione, dovuti alla presenza di tali organismi, salvaguardando, al contempo, gli equilibri ambientali ed ecologici». Al percorso verde intitolato a Leo Cenci, il problema dei topi a spasso per i viali era stato segnalato anche lo scorso giugno. ANCHE

IN CENTRO

Proprio sul fronte topi, ci sono segnalazioni anche per una fascia di acropoli. Cioè la zona di Corso Cavour, in particolare nei vicoli di via del Deposito e nelle cinque vie dei monasteri. Lì passano anche turisti e l'appello di chi abita in zona è quello di intensificare la derattizzazione per garantire maggiore decoro.

