Martedì 16 Novembre 2021, 05:04

DIGITALIZZAZIONE

Il capoluogo pioniere della digitalizzazione. Se il resto del paese inizia ora ad allenarsi con le certificazioni online, dove basta un semplice click, a Perugia oramai è una prassi. Un modus operandi che in sei anni ha visto scaricare oltre 100mila certificazioni dell'anagrafe. «La certificazione online a Perugia è attiva dal 1° luglio 2015 - racconta Francesco Calabrese, ex assessore al digitale di palazzo dei Priori -. Quando ci siamo insediati tra gli obiettivi c'era quello di rifare il sito istituzionale. Insieme alla struttura comunale di Gabriele De Micheli e Michele Giovagnoni abbiamo lavorato con grande impegno e, posso dirlo, abbiamo portato a casa quello che di fatto è un piccolo orgoglio perugino». Sette giorni su sette, 24 ore su 24, senza attese né code allo sportello, online certificazione anagrafica e di stato civile. A questo sportello virtuale possono essere inoltrate tutte le richieste relative ad atti di nascita, di riconoscimento e di adozione. Direttamente da casa o dall'ufficio o da un qualunque computer o smartphone, instantaneamente.

I NUMERI

Una piccola rivoluzione digitale e di semplificazione e che mostra numeri importanti. I certificati di stato civile scaricati da luglio 2015 al 15 novembre sono stati più di 18mila. Sono invece 81mila i certificati anagrafici richiesti dai cittadini nello stesso periodo, di queste sono 23mila le richieste arrivate al sito web solo nell'ultimo anno. Gli utenti che si sono iscritti ai servizi comunali di certificazione sono 62.873 di cui 15mila nell'ultimo anno. In totale dal primo luglio di sei anni fa sono stati richiesti più di 100mila certificazioni online mentre quelle arrivate da novembre 2020 ad oggi sono 28mila. Un servizio non solo molto apprezzato, ma che ha preso sin da subito piede. Altro dato importante è che l'84% delle richieste dei cittadini sono state evase.

VANTAGGI

Con quali vantaggi? Per la pubblica amministrazione significa guadagnare in efficienza, ottimizzare le risorse, consultare o estrarre dati, monitorare le attività ed effettuare analisi e statistiche. Per i cittadini vuol dire accedere a servizi sempre più semplici, smart e immediati, basati su informazioni condivise e costantemente aggiornate, potendo così godere dei propri diritti digitali.

Ma anche risparmiare tempo e risorse, e soprattutto poter fare tutto comodamente da casa, senza più code agli sportelli, in modo completamente gratuito. Basti pensare a quanto utilità questi servizi rappresentano per i professionisti. Come, ad esempio, gli avvocati che, finalmente, possono evitarsi, lunghissime code agli sportelli comunali per avere le documentazioni necessarie per i propri clienti.

Cristiana Mapelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA