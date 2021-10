Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:02

Ampliamento di Collestrada e Nodino al centro del dibattito ieri in commissione Urbanistica. In risposta a una mozione messa sul piatto dai gruppi di centrosinistra, l'assessore al ramo Margherita Scoccia (foto), in merito al centro commerciale, ha spiegato che «ogni ipotesi progettuale (non ancora presentata) che verrà avanzata sarà adeguatamente partecipata in Comune e in città, perché è fondamentale approfondire ogni riflesso che un eventuale ampliamento del centro commerciale dovesse apportare al tessuto economico, sociale e viario della città». Dalle fila dell'opposizione è stato chiesto di aggiornare il consiglio comunale sul progetto di Eurocommercial e anche di chiarire se «sono allo studio iniziative che possano compensare i sicuri effetti negativi sulle attività dell'acropoli». Riguardo il Nodino, è stata confermata la posizione del Comune, cioè di «privilegiare soluzioni che siano il meno impattanti possibile per i territori coinvolti». Al dibattito ha preso parte Margherita Ambrosi, dirigente Mobilità, chiarendo che l'ampliamento del centro deve farsi carico di prevedere gli interventi infrastrutturali necessari.