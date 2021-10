Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

IL PROGRAMMA

«La stagione della ripartenza». Così è stata definita questa edizione 2021 degli Amici della Musica da Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia, durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta mercoledì scorso.

I CONCERTI

L'avvio è previsto per domani, alle 17:30 al Teatro Morlacchi con la premiazione della vincitrice del Franco Buitoni Awards 2021', Silvia Colasanti, e a seguire il concerto della pianista Beatrice Rana, accompagnata dall'Orchestra da Camera di Perugia, diretti dal maestro Enrico Bronzi.

Sarà l'occasione per ascoltare (oltre ai Quattro scherzi' di Chopin), in prima assoluta, il brano Love Song', una composizione esclusiva di Colasanti per pianoforte, orchestra d'archi e percussioni.

Si prosegue domenica 17 ottobre, nella Basilica di San Pietro, con il Trio Metamorfosi e il mezzosoprano Monica Bacelli, alle prese con Haydn e Beethoven, e poi, il 22 ottobre, con il primo appuntamento del ciclo Gli Amici della Musica per i Giovani' all'Università per Stranieri.

A novembre sarà la volta di Schubert, Schuman e Shostakovich, nelle esecuzioni di Antje Withass, Marie-Elisabeth Hecker e Martin Helmchen (il 20 novembre nella Basilica di San Pietro), per poi concludere con un trittico di concerti natalizi, il 14, il 18 e il 23 dicembre alla Sala dei Notari.

Si parte con Penderecki e Beethoven per poi volare, in compagnia del Quartetto Dafne, nei regni danteschi (in onore del settecentenario, ormai agli sgoccioli) e si conclude in bellezza con il Natale degli Amici della Musica: Francesco Bolo Rossini (voce narrante), Carlotta Dalia (chitarra) e gli strumentisti dell'Orchestra da Camera di Perugia, pronti a esibirsi per la gioia dei più piccoli A intramezzare questi appuntamenti, l'edizione autunnale del Festival Orizzonti, di anno in anno più prestigioso e internazionale: per questa edizione sono attesi, tra gli altri, i solisti della Mahler Chamber Orchestra, diretti da Philipp Von Steinaecker (il 21 ottobre) e Alessandro Deljavan (il 4 e il 5 novembre).

«Le difficoltà di questo periodo hanno reso evidente a tutti quanto è importante nelle nostre vite la musica dal vivo quindi siamo estremamente felici di presentare un programma di concerti così ricco e variegato». In attesa della seconda parte della stagione (da gennaio a primavera inoltrata), le parole di Anna Calabro, presidente della Fondazione Perugia Musica Classica onlus, sintetizzano con semplicità, più ogni altro annuncio, questi mesi di sacrificio, e poi di progettazione, vocazione e rilancio.

I biglietti sono già in vendita nel sito della Fondazione Perugia Musica Classica onlus https://perugiamusicaclassica.com.

Ilaria Rossini

