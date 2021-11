Venerdì 19 Novembre 2021, 05:04

SOCIALE

L'Ambulatorio solidale dell'Umbria, creato nel 2018 dall'associazione Asili Notturni Umberto I, in 25 mesi ha offerto gratuitamente oltre mille visite odontoiatriche, oculistiche e dermatologiche. È solo uno dei numeri dell'attività a favore delle persone meno abbienti, presentata mercoledì alla sala della Vaccara dove si è parlato anche dei progetti futuri. Come l'ampliamento della struttura di via Palestrina e il nuovo servizio audiologico. A fare il punto l'assessore alle politiche sociali Edi Cicchi, il presidente dell'associazione Asili Notturni Umbria Santino Rizzo e alcuni sindaci del territorio, fra cui Andrea Romizi, Giacomo Chiodini (Magione), Cristian Betti (Corciano) e il presidente del Collegio dei Maestri Venerabili Luca Nicola Castiglione.

L'ambulatorio è nato per donare «un aiuto concreto alle persone meno fortunate garantendo la dignità e il rispetto che meritano». Dall'1 febbraio 2019 al 31 ottobre 2021, tenendo conto dello stop nei mesi di emergenza Covid-19, lì sono state effettuate 976 visite odontoiatriche, 133 visite oculistiche e 66 forniture di occhiali. Da gennaio 2021 di quest'anno, infine, sono state 24 le visite dermatologiche. I pazienti sono italiani per il 47 per cento, europei ed extraeuropei per il 53% e in prevalenza adulti (84%). Per Romizi «è positivo che la gamma delle prestazioni si sia arricchita grazie alla generosità di tanti».