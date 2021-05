25 Maggio 2021

Con le tasche piene di droga vicino a una scuola superiore, all'esterno della sua palestra. Magari per vendere droga ai ragazzi o per appuntamenti che non diano particolarmente nell'occhio: eccola, la nuova fotografia dello spaccio scattata in città. Un fenomeno che non ha trovato sosta nemmeno durante i periodi più duri della pandemia, perché la richiesta di stupefacenti è sempre alta e costante. Ma, per fortuna, rispetto a qualche anno fa le forze dell'ordine possono contare su cittadini che non si voltano dall'altra parte e certi giri di spaccio possono così essere individuati e contrastati. La zona è quella del parco Santa Margherita, molto vicino al liceo scientifico Galilei. Due elementi che non possono non mettere in allarme chi nell'area ci vive e lavora e capisce velocemente come certe situazioni possano rappresentare un pericolo concreto. E così, dopo varie segnalazioni ed esposti secondo cui nella zona tra l'area verde e la scuola ci sono personaggi che spacciano e consumano droga, i poliziotti della volante in servizio al posto di polizia Centro storico decidono di svolgere accurati controlli proprio in quegli spazi. Ed ecco che, una volta arrivati nella zona del parcheggio della palestra, i poliziotti intercettano un giovane tunisino pieno di droga. Una specie di bazar pronto evidentemente a ogni evenienza. Viene infatti trovato in possesso di due flaconi di metadone, di hashish e di tre involucri di eroina. Inoltre gli viene sequestrato uno smartphone senza scheda telefonica all'interno, risultato, ad un controllo successivo, rubato nel mese di gennaio ad una donna la quale, rintracciata dagli agenti, è rientrata in possesso del telefono. Lo straniero cerca di dissimulare la propria identità, ma non ci riesce ed ecco comparire numerosi precedenti nei suoi confronti oltre a una misura cautelare personale consistente nel divieto di dimora nella provincia di Perugia, applicatagli nel febbraio scorso, costantemente violata per continuare le sue scorribande criminali tra cui anche furti nei supermercati e nelle auto in sosta. E ora, eccolo in appostamento davanti alla palestra della scuola. Un personaggio da togliere immediatamente dalle strade, anche perché in quelle perugine non può starci. Per questo motivo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, viene arrestato quale aggravamento della precedente misura di non dimorare nella provincia di Perugia e al tempo stesso denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione.

Egle Priolo