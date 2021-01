AMBIENTE

UMBERTIDE «Intendiamo posizionare telecamere di sorveglianza ambientale su diversi punti nell'area di Monte Acuto e Polgeto per assicurare un controllo più incisivo del territorio». Francesco Monni, presidente della Comunità Agraria della zona, risponde agli atti di inciviltà degli ultimi giorni. Un'intera cucina smontata e diversi elementi d'arredo scaricati lungo la strada provinciale di Preggio in una cava dismessa. Si sospetta di uno svuota cantine che ha pensato di gettare il materiale ritirato a pagamento in qualche casa, arrivando a tagliare la catena all'ingresso. Un altro ha reso pubblica la sua impresa, postando sui social(foto sopra) la foto che ritrae una jeep mentre calpesta il basamento della croce. «Uno sfregio al monumento ed alla memoria dei nostri caduti, senza considerare che l'accesso ai sentieri per la vetta è vietato ai mezzi a motore», denunciano dalla Comunanza Agraria. Monte Acuto è in un territorio di pregevole interesse naturalistico. Ricco di un santuario d'altura d'età neolitica, sulla cima svetta l'imponente croce in ferro eretta negli Anni Trenta del secolo scorso a ricordo dei caduti della Grande Guerra. Molto caro agli umbertidesi, da un bel po' è meta prediletta di escursionisti e bikers. In questi mesi di limitazioni alla mobilità delle persone è stato invaso da famiglie per passeggiate all'aperto e picnic nelle piazzole attrezzate. Per questo gli occhi elettronici vengono considerati un valido aiuto nella tutela dell'ambiente e «chissà - auspica Monni - che non permettano di individuare e sanzionare gli autori di comportamenti non spiegabili».

Walter Rondoni

