Sabato 4 Settembre 2021, 05:02

AMBIENTE

TODI Il Comune lo autorizza a tagliare tre acacie che incombevano sul ciglio della strada, per pubblica incolumità, ma il padrone di un terreno procede a radere al suolo tutto il boschetto e il relativo sottobosco. Quindi da quella, che era una vera foresta amazzonica, si è passati ad un deserto sahariano.

Il problema è che il terreno si trova in posizione fortemente scoscesa, e quello che prima rappresentava un ostacolo agli smottamenti causati da piogge improvvise e violente, non c'è più, con la conseguenza che si è intervenuti per tagliare tre alberi che stavano lì da decenni creando invece un possibile concreto pericolo. Le cose sono andate così.

Il nuovo proprietario di un terreno con annessa abitazione, posizionato sulla frequentatissima circonvallazione che fa il giro del terzo cerchio delle mura medievali, secondo la sua sensibilità ha ritenuto le tre acacie, appartenenti al suo fondo, ma prospicienti la via, pericolose per i passanti ed ha chiesto l'autorizzazione all'ufficio competente del comune per abbatterle. Dinanzi alla richiesta così posta, per pubblica utilità e sicurezza l'autorizzazione è stata concessa. A questo punto verrebbe da pensare che, una volta arrivati i boscaioli, al proprietario che non ha riflettuto sulle conseguenze, sia venuta la voglia di dare una bella ripulita al tutto. Ma qualcuno ha segnalato la cosa all'ufficio competente che, verificata l'anomala interpretazione della autorizzazione concessa, ha chiesto l'intervento dei carabinieri forestali, a quel punto competenti in materia.

Luigi Foglietti

