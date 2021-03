4 Marzo 2021

AMBIENTE

Sulla gestione del verde e in particolare il taglio degli alberi e la conseguente piantumazione di nuovi, spazio a numeri e modalità ieri nel question time in consiglio comunale. Al centro del dibattito in particolare i corposi interventi nella zona di Madonna Alta dove «ogni intervento è corroborato da specifica relazione tecnica agronomica», ha detto l'assessore all'Ambiente Numerini. Al parco Vittime delle Foibe sono in tutto 102 gli abbattimenti di alberi «il 45% dei quali vetusti ed ammalorati». Previste 160 nuove piantumazioni «visto l'ampliamento del parco». Inoltre verranno rimossi 16 arbusti e ne verranno impiantati oltre 2mila. In via Martiri dei Lager sono stati abbattuti 9 pini, che saranno sostituiti. In via Sicilia/via del Fosso sono stati abbattuti 10 alberi che verranno tutti nuovamente piantumati. Infine in via Magnini è previsto l'abbattimento di 6 alberi su richiesta dei condomini, mentre al Chico Mendez «è previsto l'abbattimento di 10 alberi ma si auspica di evitarlo almeno in parte».

Dibattito anche per la zona di via Brunamonti e gli interventi di potatura. «Le potature nell'area che insiste verso l'ex ospedale sono state effettuate in modo corretto, un po' meno invece verso la parte che insiste intorno all'istituto scolastico. Verrà raccomandato di effettuare in futuro una potatura blanda», ha detto Numerini parlando degli interventi sugli ippocastani.