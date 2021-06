AMBIENTE

Sei speciali passeggiate per conoscere le specie arboree che più aiutano nella mitigazione climatica, e che sono presenti al parco Chico Mendez e nel percorso fluviale lungo il Tevere. A promuoverle il Comune, partner del progetto europeo Life Clivut, dal 19 giugno al 18 luglio. Le passeggiate al parco Chico Mendez (punto di ritrovo al parcheggio lato minimetrò) si svolgeranno sabato 19 giugno, dalle 18 alle 20, domenica 4 luglio, dalle 9 alle 11 e sabato 17 luglio, dalle 18 alle 20, mentre quelle lungo il Tevere, nella zona di Ponte San Giovanni (punto di ritrovo parcheggio supermercato) si svolgeranno domenica 20 giugno, dalle 9 alle 11, sabato 3 luglio, dalle 18 alle 20 e domenica 18 luglio, dalle 9 alle 11. A fare da guida delle esperte botaniche e di fenologia del team di Life Clivut, Chiara Proietti e Luigia Ruga, con l'obiettivo di far conoscere meglio le varie specie arboree e il loro prezioso contributo nel monitoraggio e nel contrasto ai cambiamenti climatici. L'assessore all'Ambiente Otello Numerini ha detto che «l'obiettivo è incrementare la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini sul tema, grazie al contributo di tecnici esperti, al fine di una maggiore condivisione delle politiche del verde urbano». Per partecipare, messaggio WhatsApp al 3388828426 (Chiara Proietti) e 3383732256 (Luigia Ruga), o mail a chiara@lifeclivut.com indicando come oggetto passeggiate clivut 2021 Perugia. Prenotazione obbligatoria entro due giorni prima dell'evento, gratuito e aperto a tutti.



